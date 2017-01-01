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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (1 Mayıs 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 1 Mayıs 2017 Pazartesi günü operasyon haberleri

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:31:43 Güncelleme: 09:33:04

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 1 Mayıs 2017 Pazartesi günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

IĞDIR'DA 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Bylock programı, Bank Asya hesabı, haklarında ifade, şikayet ve ihbar bulunan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bank Asya hesabı, haklarında ifade, şikayet ve ihbar bulunan 11 Üniversitesi öğrencisi, 3'ü kamu görevinden uzaklaştırılan 1'i aktif olmak üzere 4 Emniyet mensubu, 1'i kamu görevinden çıkarılan 1'i aktif olmak üzere 2 Doktor, 1'i Eczacı olmak üzere toplam 18 şüpheli şahısa yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer 4 şüpheli şahısa yönelik yakalama faaliyetleri diğer illerle koordineli olarak sürmektedir. Ayrıca, yapılan arama faaliyetlerinde yazarı Fetullah Gülen olan 3 kitap ile birlikte yasaklı yayınlardan olan 5 kitap, 4 Sızıntı Dergisi olmak üzere çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahısların adli işlemleri devam etmektedir" denildi. (İHA)

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