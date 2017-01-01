1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
1 Mayıs
GÜNDEM

1 Mayıs'ta füniküler çalışıyor mu?

Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle vatandaşlar "füniküler çalışıyor mu?" diye merak ediyor. Peki 1 Mayıs'ta füniküler çalışıyor mu? İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama...

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:55:03 Güncelleme: 11:05:06

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik önlemleri kapsamında alınan tedbirlerde füniküler hattına da düzenlemeler yapıldı. Peki 1 Mayıs'ta füniküler çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta füniküler açık mı? İşte tüm detaylar...

1 MAYIS'TA FÜNİKÜLER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek olan füniküler hatlarını da duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Kabataş - Taksim ve Karaköy - Tünel füniküler hatları 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek. Aynı zamanda 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi İstanbul ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. İşçi ve emekçilerimizin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır.

1 Mayıs'ın işçi ve emekçilerimizle huzur ve barış içerisinde kutlanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır: O İlimiz genelinde; vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 30 bin 101 emniyet mensubumuz görev alacaktır.

Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için saat 05.00 itibariyle sadece Osmanbey, Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapalı kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiş yapacaktır.

Ayrıca Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermeyecektir."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
15 yaşındaki Rüya Duman ölüme götüren istismar için 18.5 yıl hapis cezası istendi
GÜNDEM

15 yaşındaki Rüya o raporun ardından intihar etmişti! ...
AK Parti MYK toplantısı başladı
GÜNDEM

AK Parti MYK toplantısı başladı
Şehir şehir 1 Mayıs kutlamaları
GÜNDEM

Şehir şehir 1 Mayıs kutlamaları
1 Mayıs'ta İDO çalışıyor mu?
GÜNDEM

1 Mayıs'ta İDO çalışıyor mu?
Pilotlar Marmara Denizi'ni kirletenleri 500 metreden ihbar etti
GÜNDEM

500 metre yukarıdan THY pilotları yakaladı!
Ankara'da 1 Mayıs önlemleri! Bu yollar trafiğe kapalı
GÜNDEM

Ankara'da 1 Mayıs önlemleri! Bu yollar trafiğe kapalı
Aydın'da bir kişi yol ortasında baygın bulundu
GÜNDEM

YOL ORTASINDA BU HALDE BULUNDU!
15 yaşındaki Rüya Duman ölüme götüren istismar için 18.5 yıl hapis cezası istendi
GÜNDEM

15 YAŞINDAKİ RÜYA O RAPORUN ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ! İŞTE İSTENEN CEZA
Erdoğan'ın Hindistan gezisinden fotoğraflar
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞINDA MHP'Lİ İSİM
Yozgat'ta 20 yaşındaki genç, tokat atan ablasını levyeyle öldürdü
GÜNDEM

KORKUNÇ OLAY! ABLASINI LEVYEYLE ÖLDÜRDÜ
İçişleri Bakanlığı: 65 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 65 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Antalya'da kız torununu tacizle suçlanan dedeye 8 yıl hapis istemi
GÜNDEM

DEDEDEN TORUNUNA: EŞİMİ BOŞAYIP SENİ KARIM YAPACAĞIM