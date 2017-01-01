1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik önlemleri kapsamında alınan tedbirlerde füniküler hattına da düzenlemeler yapıldı. Peki 1 Mayıs'ta füniküler çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta füniküler açık mı? İşte tüm detaylar...

1 MAYIS'TA FÜNİKÜLER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek olan füniküler hatlarını da duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Kabataş - Taksim ve Karaköy - Tünel füniküler hatları 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek. Aynı zamanda 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi İstanbul ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. İşçi ve emekçilerimizin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır.

1 Mayıs'ın işçi ve emekçilerimizle huzur ve barış içerisinde kutlanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır: O İlimiz genelinde; vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 30 bin 101 emniyet mensubumuz görev alacaktır.

Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için saat 05.00 itibariyle sadece Osmanbey, Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapalı kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiş yapacaktır.

Ayrıca Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermeyecektir."