1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle İstanbul'da bazı yollar güvenlik sebebiyle trafiğe kapatılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ( EGM) yapılan açıklamada kapalı yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu. Peki 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? İşte İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapalı yollar...

1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yapılacak çeşitli kutlama etkinliklerinde herhangi bir güvenlik sorununun olmaması için bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İşte İstanbul'da trafiğe kapatılan bazı yollar ve alternatif güzergahlar;

Bakırköy'de kapatılacak yollar

İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzaltı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak, Akıl Hastanesi Caddesi.

Belirlenen alternatif güzergâhlar ise şöyle: D-100 Kuzey-Güney, Sahil Kennedy Caddesi, Yüce Tarla Caddesi, İskele Caddesi, Prof. Turan Güneş Caddesi, Karabal Caddesi, Dr. Tevfik Sağlam Caddesi

Beyoğlu'nda kapatılacak yollar

Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli (gidiş-geliş).

Alternatif güzergâhlar: Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım, Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akım, Divan Kavşağı'ndan ve Tünel üzerinden Şişli istikametine veya Stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım, Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş veya Karaköy istikametine yönlendirilecek.