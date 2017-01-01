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İçişleri Bakanlığı: 65 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, bir haftalık terör operasyonlarına ilişkin bilançoyu açıkladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:31:02 Güncelleme: 11:47:48

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada gerçekleştirilen 579 operasyonda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 238 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarla ilgili yapılan haftalık değerlendirmede, bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 579 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 238 kişi gözaltına alındığı vurgulandı.

DEAŞ VE FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLAR

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 43 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 331 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, 38'i ölü, 11'i teslim, 16'sı sağ olmak üzere toplam 65 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Ayrıca sokak satıcılarına yönelik Düzce, Adana, Kırşehir, Tokat, Elazığ, Aydın, Gaziantep, Trabzon, Hakkari'de yapılan operasyonlarda 43 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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