Geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlanacağı açıklandı. Peki kutlamaların yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı'na nasıl gidilir? Taksim'e nasıl gidilir?

BAKIRKÖY HALK PAZARI'NA NASIL GİDİLİR?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için işçiler, işçi sendikaları ve sivil toplum örgütleri Bakırköy Halk Pazarı'nda buluştu. Peki Bakırköy Halk Pazarı'na nasıl gidilir?

Otobüs ile

En yakın otobüs durağı: Sakız Ağacı Otobüs Durağı

Duraktan geçen otobüs hatları

● 71AT - ATAKÖY - TAKSIM

● 72YT - YEŞILKÖY - TAKSIM

● 81 - YEŞILKÖY - EMINÖNÜ

● BN1 - HALKALI - EMINÖNÜ

● BN2 - KÜÇÜKÇEKMECE - EMINÖNÜ

● TH-1 - TAKSIM - ATATÜRK HAVALIMANI

Metro ile

En yakın metro istasyonu: Bakırköy-İncirli Metro Durağı

İstasyondan geçen metro hatları

● M1A - YENİKAPI - ATATÜRK HAVALİMANI

Metro istasyonunda indikten sonra Çolak İbrahim Sokağı üzerinden Bakırköy Adliyesi yönüne doğru yaklaşık 600 metre yürüdükten sonra 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı'na ulaşabilirsiniz.

TAKSİM'E NASIL GİDİLİR?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Taksim Meydanı'na bu yıl izin çıkmadı. Vatandaşlar da kutlama alanından hariç olarak hatıra için 1 Mayıs'ın simge yerlerinden olan Taksim'e gitmek istiyor. Peki Taksim'e nasıl gidilir?

1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılmasına yasak çıkmayınca olası bir güvenlik problemine karşı önlem olarak polis ekipleri Taksim Meydanı'nı barikatlarla kapattı ve Taksim'e çıkan yollar da İstanbul Valiliği tarafından trafiğe kapatıldı.

Taksim'e Unkapanı yönünden gelen vatandaşlar için Şişhane'den Taksim'e çıkışa izin verilmiyor. Öte yandan Osmanbey, Şişhane ve Taksim metroları da tedbir amaçlı kapatıldığından dolayı Taksim'e çıkmak isteyen vatandaşların Mecidiyeköy üzerinden yürümesi gerekiyor.

İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar İBB CepTrafik mobil uygulaması üzerinden de vatandaşlara bildiriliyor.

Gümüşsuyu üzerinden gelen vatandaşların da Taksim'e ulaşması şu an için mümkün değil. Taksim'e ulaşmak isteyen vatandaşların Divan Pastanesi'nin yanından yürüyerek Faros köşesinden Taksim'e çıkması gerekiyor.

Otobüs ile

Taksim'den geçen otobüs hatları

● 145T - BEYLİKDÜZÜ - TAKSİM

● 32T - CEVATPAŞA - TAKSİM

● 35C - KOCAMUSTAFAPAŞA - TAKSİM

● 46Ç - ÇAĞLAYAN - EMİNÖNÜ

● 46E - HÜRRİYET MAHALLESİ - EMİNÖNÜ

● 46H - HÜRRİYET MAHALLESİ - BEYAZIT

● 46T - ÇAĞLAYAN - TOPKAPI

● 54E - OKMEYDANI - EMİNÖNÜ

● 54HT - HASKÖY - TAKSİM

● 54KT - KAPTANPAŞA - DOLAPDERE / TAKSİM

● 55T - GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM

● 66 - GÜLBAĞ - EMİNÖNÜ

● 69A - ESENTEPE / MECİDİYEKÖY - YENİKAPI

● 70FE - FERİKÖY - EMİNÖNÜ

● 70FY - FERİKÖY - YENİKAPI

● 70KY - KURTULUŞ - YENİKAPI

● 71AT - ATAKÖY - TAKSİM

● 71T - ATAKÖY - TAKSİM

● 72T - YEŞİLKÖY - TAKSİM

● 72YT - YEŞİLKÖY - TAKSİM

● 73 - YENİBOSNA METRO - TAKSİM

● 73F - FLORYA - TAKSİM

● 74 - HİLTON SİTESİ - EMİNÖNÜ

● 74A - GAYRETTEPE - EMİNÖNÜ

● 76D - BAHÇEŞEHİR / ESENKENT - TAKSİM

● 76E - BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - TAKSİM

● 79T - KAYABAŞI KİPTAŞ - TAKSİM

● 80T - YEDİKULE - TAKSİM

● 83O - OTOGAR - TAKSİM

● 85T - ESENLER METRO - TAKSİM

● 87 - TOPKAPI / EDİRNEKAPI -HARBİYE

● 89C - BAŞAKŞEHİR 4.ETAP - TAKSİM

● 89T - ATAKENT MAHALLESİ - TAKSİM

● 92T - BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ - TAKSİM

● 93T - ZEYTİNBURNU - TAKSİM

● 97T - BASINSİTESİ - TAKSİM

● AVR2 - AVRUPA 2 DEPAR / TOPKAPI

Not: Normal şartlarda yukarıda adı yazan otobüs hatları Taksim'den geçiyor ancak 1 Mayıs'ta yolların trafiğe kapatılması nedeniyle otobüsler de Taksim'e ulaşamıyor.

Metro ile

● M2 YENİKAPI - HACIOSMAN

● F1 TAKSİM - KABATAŞ FÜNİKÜLER