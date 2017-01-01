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İzmit'te yanan bottaki kayıp işçinin cesedi bulundu

Nail Demirci'nin cesedi kıyıya çıkarılırken, otopsi için morga kaldırıldı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:42:09 Güncelleme: 13:03:05 DHA

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde LPG tankerine yanaştığı sırada yanan servis botunda bulunduğu belirtilen 50 yaşındaki Nail Demirci'nin cesedi, dalgıçların denizde yaptığı arama sonucu bulundu.

Geçen cumartesi günü İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında 'Serdar 2' adlı servis botu, LPG tankerine yanaşırken yanmaya başladı. Bot alevler içerisinde kalırken, yangın LPG tankerine sıçradı. LPG tankeri yanan bottan uzaklaştırıldı. Botta bulunanlar denize atlayarak canlarını kurtardı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Servis botunda bulunduğu belirtilen Nail Demirci'nin Tuzla'da yaşayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Nail Demirci'nin servis botunda çalıştığı belirlenirken, dün arama çalışması yapıldı. Dalgıçların yaptığı aramaya rağmen Nail Demirci bulunamadı.

Bugün olayın meydana geldiği bölgede arama çalışmalarına devam edildi. Sahil Güvenlik botu ve Deniz Polisi bölgede bulunurken, dalgıçlar denize dalarak kaybolan Nail Demirci'yi aradı. Saat 11.30 sıralarında Nail Demirci'nin cesedi bulunarak bota alındı. Nail Demirci'nin cesedi kıyıya çıkarılırken, otopsi için morga kaldırıldı.

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