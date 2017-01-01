İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarına, aralarında İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın da olduğu CHP'liler ile polis arasındaki tartışma damga vurdu.

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlamalar öncesinde alana gelen CHP'liler ile polis arasında tartışma yaşandı.

İSTİKLAL MARŞI BAŞLAYINCA TARTIŞMA DURDU

Pankartlar ve dövizlerdeki sopa ve boruların alana sokulmayacağını söyleyen polis ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. Bir polis müdürü pankartı çekiştirirken araya CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay girdi. Bu sırada İstiklal Marşı okunmaya başlayınca, taraflar saygı duruşuna geçerek tartışmaya ara verdi. İstiklal Marşı'nın bitmesinin ardından tartışma daha da artarak arbedeye dönüştü.