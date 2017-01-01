AK Parti'den olağanüstü kongre ve Erdoğan'ın üyeliği için açıklama

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, MYK ve MKYK toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu. Aktay, MKYK toplantısında, 21 Mayıs'ta AK Parti olağanüstü kongresinin düzenleneceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıda yeniden genel başkan olacağını öngördüklerini açıkladı.

Aktay, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliğinin de gerçekleşeceğini söyledi.

Aktay'ın konuşmasından satır başları;

Herkes aynı iklimin içerisinde. Bugünü bir şölen olarak değerlendirdik. Bütün bu tartışmaların bizim için bir öfke konusu olmaktansa birlik vesilesi olarak değerlendirilmesi mümkün.

MKYK GÜNDEMİ

"Bugünkü toplantımızda gündem tabii ki 16 Nisan referandumundan sonra ortaya çıkan siyasi durumun değerlendirilmesi ve adımlar. Bundan sonra atılacak adımlarda 16 Nisan'dan sonra referandum paketi içerisinde hemen devreye giren 3 madde. Bir tanesi HSK'nın teşekkül ettirilmesi. O süreç devam edecek. Yargının birleştirilmesi maddesi. Askeri yargının kaldırılması maddesi."

CUMHURBAŞKANININ PARTİ ÜYELİĞİ

"Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partisiyle ilişkisinin ihya edilmesi amacıyla, davete icabeten yarın partimizle ilişkisinin ihya edilmesine dair MKYK'da yapılan görüşme neticesinde bütün üyeler oy birliği ile karar aldılar ve bunu onaylamış oldular. Yarın Cumhurbaşkanımızın üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz."

21 MAYIS'TA OLAĞANÜSTÜ KONGRE

"Yarın törene kurucu üyelerimiz, MKYK üyeleri, milletvekilleri, merkez disiplin kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılacak üyeler ile düzenlenecek bir merasim olacak. 21. Mayıs'ta 3. olağanüstü kongreye gitme kararı da alındı. Bu kongrede bir seçim yapılması ve sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığa seçilmesini öngörüyoruz."

REFERANDUM SONUÇLARI

"YSK'nın son seçim sonuçlarına göre vatandaşlarımızın yüzde 51.41'i 'Evet' oyu vermiştir. Biz 'Evet' oyu verenleri de 'Hayır' oyu verenleri de kucaklayan bir anlayış içerisinde kabul ediyoruz. 'Evet' diyene de 'Hayır' diyene de saygımız sonsuz. Ülke olarak 80 milyon insanımızla bir ve beraberiz. Bu oyların hükümete verilmiş olduğunu düşünmüyoruz. Bu oranın içerisinde AK Parti'ye verilen oylar da verilmeyen oylar da dahildir. Demokrasinin tabiatı içerisinde gerçekleşmiş olan bir hadise olarak değerlendiriyoruz."

21 MAYIS'TA HEM GENEL BAŞKAN HEM MKYK SEÇİMİ

"Genel Başkanımızın çağrısı ve MKYK'nın onayıyla 21 Mayıs günü hem genel başkan hem de MKYK için bir seçim yapılmış olacak."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BİR HİTABINI BEKLİYORUZ"

"Tören, AK Parti'nin altındaki salonda gerçekleşecek. Bir balkon konuşması değil ama sayın Cumhurbaşkanımızın bir hitabını bekliyoruz."

"Kurucular kurulu üyeleri olarak herkes davetli. Şahıs olarak özel bir davet yok. Herhangi bir şahsa özel olarak bir davet yok. Kurullara üye olanlar davet edilmiş olacak."