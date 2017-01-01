HSYK için kulisler hareketli

16 Nisan referandum sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısını değiştirecek düzenleme hemen yürürlüğe girdi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 22 üyeden oluşan ve 3 daire halinde çalışan HSYK’nın adı HSK olacak. HSK, 13 üyeden oluşacak ve iki daire halinde çalışacak. HSK’nın 3 üyesi birinci sınıf adli yargı hâkim ve savcıları arasından, 1 üyesi birinci sınıf idari yargı hâkimleri arasından Cumhurbaşkanı’nca; 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından TBMM tarafından seçilecek. Kurulun başkanı Adalet Bakanı olacak, müsteşarı da doğal üye sayılacak.

ADAYLIK BAŞVURULARINDA BUGÜN SON GÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçeceği üyelerin dışında kalanlar, Meclis Başkanlığı’na adaylık başvurusunda bulunmaya başladı. Başvurular bugün sona erecek. Dün itibarıyla Yargıtay’dan 14 isim adaylık için belge talebinde bulundu. 6’sı ise adaylık için Meclis Başkanlığı’na baş- vurdu. Bu isimler şöyle: Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek, üyeler Yusuf Ziyarettin Cenik, Mustafa Kurtaran, Mustafa Abdullah Coş, Rıdvan Gündoğdu, Mehmet Bülent Selçuk. Yaşar Şimşek, 2014 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmiş, öncesinde Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü görevi yapmıştı. Bugün de Yargıtay üyelerinden Meclis Başkanlığı’na yeni başvurular olması bekleniyor. Yargıtay’dan seçilecek 1 üyenin MHP kontenjanından olacağı belirtiliyor.

DANIŞTAY KÖKENLİ ÜYE BEKLENTİSİ

Yeni HSK’da bir de Danıştay kökenli üye olacak. Ancak dün itibarıyla Danıştay üyelerinden Meclis Başkanlığı’na bir başvuru yapılmadı. Birçok üyenin adaylık düşüncesinde olduğu, ancak garanti almadan başvuru yapmaktan çekindiği belirtiliyor. Danıştay’da tüm kesimlerin destekleyeceği 1 ismin HSK üyeliğine seçilmesi beklentisi var. Bu nedenle başvuruların son güne bırakıldığı kaydediliyor.

2 KADIN AVUKAT

Meclis’in seçeceği üyeler arasında 3 avukat ve öğretim üyesi de olacak. Kulislere göre, bunlardan ikisi avukat olacak. İki kadın avukatın seçilmesinin yüksek ihtimal olduğu konuşuluyor. Şu ana kadar Meclis’e avukatlar Hasan Ölçer ve Saliha Sasa başvurdu. Avukat Ölçer, kayyum olarak atandığı Koza İpek Holding’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Saadet Partisi ve HAS Parti’de görev alan Sasa, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmuştu. Öğretim üyesinin MHP kontenjanından belirleneceği de kaydediliyor.

ATAMA İÇİN MECLİS’İ BEKLEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni HSK üyelerini atamak için Meclis seçimlerinin sonucunu bekleyeceği belirtiliyor. Çok sayıda isim Erdoğan tarafından HSK’ya atanmak için kulis yapıyor. Bu isimler arasında büyük bir ilin adalet komisyonu başkanı da bulunuyor. Farklı kesimlerden Cumhurbaşkanlığı’na çok sayıda isim gittiği ifade ediliyor. Kulislere göre, Erdoğan’ın atayacağı isimlerden biri İstanbul adliyesinden olacak. Erdoğan’ın mevcut HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ı yeniden kurala atayabileceği dile getiriliyor. Yılmaz ile bir üyenin daha yeniden kurula atanabileceği kaydediliyor. Kalan HSYK üyeleri ise Yargıtay ve Danıştay’a geçecek. HSYK üyesi olan 4 avukat yeniden görevlendirilmeyecek. Bu isimler de Danıştay üyesi seçilecek.