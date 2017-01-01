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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (02 Mayıs 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 02 Mayıs 2017 Salı günü operasyon haberleri

02 Mayıs 2017 Salı, 09:57:45 Güncelleme: 10:34:53

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 02 Mayıs 2017 Salı günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

BURSA'DA 10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kitabevinde gizli toplantı yaparken suçüstü yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, soruşturma çerçevesinde örgüt üyesi bazı kişilerin kent merkezinde bir kitabevinde toplantı yapacağı ihbarını almış, söz konusu adrese düzenledikleri baskında, "ByLock" kullandıkları tespit edilen 7 öğretmen, bir muhasebeci ile 2 kitabevi çalışanını suçüstü yakalamıştı. (AA)

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