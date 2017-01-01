Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı

02 Mayıs 2017 Salı, 10:16:14 | Güncelleme: 10:39:07
DHA
Yaklaşık 1 yıldır nişanlı olan çiftin düğün hazırlığı yaptığı belirtildi
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Konya'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, düğün hazırlığı yapan ve aynı bankada çalışan nişanlı çiften sürücü 29 yaşındaki İzzettin Öztürk öldü, 28 yaşındaki Sevim Ergüner ağır yaralandı.
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Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Konya- Ereğli karayolunun 23'ncü kilometresinde meydana geldi.
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Karapınar İlçesi'nde aynı bankada çalışan İzzetin Öztürk ve nişanlısı Sevim Ergüner, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle haftasonu tatilinin üç güne çıkmasını fırsat bilip düğün alışverişi için İzmir'e gitti.
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Alışverişini tamamlayan nişanlı çift, Karapınar'a dönmek üzere yola çıktı.
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İzzettin Öztürk yönetimindeki otomobil, Karapınar'a yaklaşık 60 kilometre kala bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp refüje çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde sürücü Öztürk ve nişanlısı Sevim Ergüner ağır yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası İzzettin Öztürk'ün öldüğünü belirledi. Sevim Ergüner ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Ergüner'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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Jandarma ekipleri, aracın bagajında gelinlik buldu.
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Üniversite yıllarından itibaren tanıştıkları ve yaklaşık 1 yıldır nişanlı oldukları belirtilen çiftin düğün hazırlıkları yaptığı, ev kiraladıkları ve önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün yapacağı belirtildi.
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Otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırılan İzzettin Öztürk'ün cenazesinin, otopsinin ardından ailesine teslim edeceği ve memleketi Muğla'da defnedilmesinin beklenildiği bildirildi.