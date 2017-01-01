Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı

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Karapınar İlçesi'nde aynı bankada çalışan İzzetin Öztürk ve nişanlısı Sevim Ergüner, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle haftasonu tatilinin üç güne çıkmasını fırsat bilip düğün alışverişi için İzmir'e gitti.