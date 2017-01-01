02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı

02 Mayıs 2017 Salı, 10:16:14 DHA

Yaklaşık 1 yıldır nişanlı olan çiftin düğün hazırlığı yaptığı belirtildi

  • 1 Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
    1 | 16

    Konya'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, düğün hazırlığı yapan ve aynı bankada çalışan nişanlı çiften sürücü 29 yaşındaki İzzettin Öztürk öldü, 28 yaşındaki Sevim Ergüner ağır yaralandı.

  • 2 Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
    2 | 16

    Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Konya- Ereğli karayolunun 23'ncü kilometresinde meydana geldi.

  • 3 Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
    3 | 16

    Karapınar İlçesi'nde aynı bankada çalışan İzzetin Öztürk ve nişanlısı Sevim Ergüner, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle haftasonu tatilinin üç güne çıkmasını fırsat bilip düğün alışverişi için İzmir'e gitti.

  • 4 Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
    4 | 16

    Alışverişini tamamlayan nişanlı çift, Karapınar'a dönmek üzere yola çıktı.

  • 5 Konya'da nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
    5 | 16

    İzzettin Öztürk yönetimindeki otomobil, Karapınar'a yaklaşık 60 kilometre kala bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp refüje çarptı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000