Tekirdağ'da kaza yapan araçtan çıkan 2 ton kaçak et imha edildi

Tekirdağ-Malkara karayolu üzerinde Güveçli mevkiinde meydana gelen kazada araçtan çıkan 2 tona yakın kaçak et imha edildi.

Malkara istikametinde seyreden ve soğutması bulunmayan panelvan minibüsün kaza yapması sonucu bulunan etlere Gıda Tarım ve Hayvancılık Süleymanpaşa İlçe Müdürlüğü el koydu. Kaçak olarak kesildiği tespit edilen ve sakıncalı bir şekilde taşınan küçükbaş hayvanlar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 tona yakın kaçak et ilaçlanıp gömülerek imha edildi.