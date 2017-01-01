Deniz Baykal: Herkes içine sindirsin, değerlendirsin

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019 seçimine yönelik açıklamalarına yönelik soruları yanıtladı. Söylenmesi gerekenleri söylediğini, bir görev yaptığını ifade eden Baykal, sorumluluk duygusu içinde uyarı, öneri de içeren bir yol haritası ortaya koyduğunu belirtti. Baykal, bunun CHP ve Türkiye için de demokratik çıkış yolu olduğuna yürekten inandığını vurgulayarak, "Bunun üzerine ek açıklama yapmaya gerek yok. Herkes içine sindirsin, değerlendirsin, tartsın. Sonunda da herhalde doğru bir oluşum ortaya çıkar, doğru bir karar alınır, yeni bir süreç başlar." diye konuştu.

"SİYASİ ÖNERİ OLARAK ANLAŞILMASI ÇOK YANLIŞ OLUR"

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili sözlerinin tartışmaya yol açtığının anımsatılması üzerine Baykal, zerafeti, nezaketi siyasetten ayırmayı bilmek gerektiğini belirtti. Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada bir zerafet, nezaket anlayışı içinde değerlendirme yaptım sorulmuş bir soruya cevaben. Benim bir önerim, değerlendirmem olarak böyle bir şey ortaya çıkmadı. Elbette değerlendiririz, saygıdeğer bir insan, görev yapmış birisi. Bunu söylemek, asgari siyasi nezaket, zerafet gereğidir. Bu anlayış içinde değerlendirmemi yaptım. Bir siyasi değerlendirme, siyasi karar, siyasi öneri olarak bunun anlaşılması çok yanlış olur. Nezakete, zerafete siyasette yer verelim. İlla herkesle husumet, karşı çıkma zorunda değiliz. Birbirimizi anlamaya çalışalım."

OLAĞAN KURULTAY TARİHİ

Baykal'a, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, olağan kurultayın öne çekilerek kasım ayında yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı yönündeki açıklaması da soruldu.

Baykal, bunun geriye çekilmek değil ileri gitmek olduğunu, zorlama arayışı içinde bulunmadığını belirtti. Baykal, bir öneri yaptığını dile getirerek, "Önerinin yerine getirilmesinin bir anlamı, değeri vardır, yerine getirilmemesinin de bir sorumluluğu vardır. Söz konusu olan Türkiye'de devletin geleceğiyle ilgili üzerimize düşen görevleri yerine getirip getirmediğimizdir. Bu görevleri görmezden gelerek, sorumlulukları üstlenmeden üzerimize düşen görevi yerine getirmiş olamayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olmasının sorulması üzerine Baykal, olayların, hızla öngördükleri şekilde gelişmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Baykal, tarafsızlık üzerine yemin eden bir cumhurbaşkanının, sadece yoruma açık davranışlarla değil resmen üye olarak, bu tarafsızlığının tümüyle ortadan kalktığının açık olduğunu ifade etti. Baykal, bunun siyasi hayatta "anomali" olduğunu savundu.