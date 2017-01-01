Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından uygulanan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na (PYBS) sayılı günler kaldı. Sınav için başvuru yapan 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, sınav için hazırlık içinde. Peki 2017 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Burslar ne zaman verilecek? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? 2017

20 Mart - 14 Nisan 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan 2017 PYBS sınavı, 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek. Sınav 10 Haziran 2017 tarihinde saat 14.00'te başlayacak. Sonuçlar ise 18 Temmuz 2017'de açıklanacak.

Sınavda 4 seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanaca.

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için 29 Mayıs 2017 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e - Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.

SINAV KONULARI NELER?

5., 6. ve 7. Sınıf Sıra No Ders Adı 1 Türkçe 2 Matematik 3 Fen Bilimleri 4 Sosyal Bilgiler

İOKBS’ye 8'inci sınıftan başvuru yapan öğrencilere, ‘’2016-2017 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzu’’nun 8'inci maddesinde belirtilen derslerden ortak sınavlar uygulanır.

Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.) Sıra No Ders Adı 1 Türkçe 2 Matematik 3 Fen Bilimleri 4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

9., 10. ve 11. Sınıf Sıra No Ders Adı 1 Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı 2 Matematik 3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ve Din Kültürü veAhlak Bilgisi)

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kull anılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat , bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databan k sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması ,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması ,

i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “ Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ” nde belirtilen sınav ku ralları ihlal edildiği için, salon görevlilerin ce hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sın av puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık kat sayıları aşağıda yer almaktadır:

DERS ADI AĞIRLIK KATSAYILARI Türkçe 4 Matematik 4 Fen Bilimleri 4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Yabancı Dil 2 TOPLAM 18