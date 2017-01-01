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3 Mayıs Türkçülük Günü
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3 Mayıs Türkçülük Günü nedir?

İlk kez 3 Mayıs 1945'te ortaya çıkan Türkçülük Günü, günümüzde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? İşte Türkçülük Günü'ne dair detaylar...

02 Mayıs 2017 Salı, 20:01:40 Güncelleme: 20:06:34

Türkçülük Günü, ülkemizde yapılan çeşitli etkinlikler ve Türkçülük kavramının korunmasına dair bilgilendirmeler ile kutlanmaktadır. Peki Türkçülük Günü tarihçesi nedir? Türkçülük Günü sözleri nelerdir? İşte Türkçülük Günü hakkında tüm detaylar...

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ TARİHÇESİ

Türkçülük Günü'nün ortaya çıkışı, Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944'teki duruşmasının ardından oluşmuştur. 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanan Türkçülük Günü, bir sonraki senelerde de yapılan toplanmalar ile Türkçülük Günü adını almıştır.

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ SÖZLERİ

● Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

● Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

● Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.

● Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir.

● Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

● Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez.

● Türk'ün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır.

● Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.

BBP LİDERİ MUSTAFA DESTİCİ'DEN TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJI

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "3 Mayıs 1944, Türk milliyetçiliğinin inanmış ve adanmış gerçek dava adamlarının elinde yarına ışık tutacak bir meşale misali, Türklük bilincinin tarihi bir abidesi olarak tarihe mal olmuştur." ifadelerini kullandı.

Destici, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 3 Mayıs ruhunun, milliyetçilerin yüreklerinde bütün heyecanı ve samimiyetiyle yaşanmasını diledi.

3 Mayısın, Türk milliyetçiliğinin varlık iradesini ortaya koyuşunun tarihi vesikası olduğunu belirten Destici, Türkçülük ve Türk milliyetçiliğinin hiçbir dönemde ırkçı ve kavmiyetçi anlayışa sahip olmadığını ifade etti.

Destici, 10 asırdan fazla bir süre İslamın sancaktarlığını yapmış bir milletin ferdi olmaktan onur ve gurur duyduğunu vurgulayarak, "Türk milliyetçisiyim, Türk İslam ülkücüsüyüm. Türk, bir ırkın, bir etnik kökenin adı değil, ağırlıklı olarak Orta Asya, Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğuda yaşayan, İslam ile şereflendirilmiş, zulme ve haksızlığa başkaldıran büyük bir milletin adıdır." değerlendirmesini yaptı.

Destici, mesajında şunları kaydetti:

"3 Mayıs 1944, milli bilinç ve benliğimizde yeşererek, binlerce yılın kültürüne duyulan sevgiyi ve o kültürün sahibi Türk milletini yüceltmeyi gaye edinen Türkçülerin, bu eşsiz azmine vurulmak istenen bir darbenin defedilmesine ve yüreklerimizde her daim var olan korlaşmış Türklük aşkının yeniden alevlenmesine zemin olan bir başkaldırışıdır. 3 Mayıs 1944, Türk milliyetçiliğinin inanmış ve adanmış gerçek dava adamlarının elinde yarına ışık tutacak bir meşale misali, Türklük bilincinin tarihi bir abidesi olarak tarihe mal olmuştur. 3 Mayıs ruhunun milliyetçi yüreklerde bütün heyecanı ve samimiyetiyle yaşanması dileğiyle TürkçülükBayramımız kutlu olsun."

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