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KPSS ne zaman? (2017)

Geçtiğimiz yıl yoğun bir katılımın olduğu KPSS için bu yıl da aynı yoğunluk bekleniyor. Peki KPSS ne zaman? KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

02 Mayıs 2017 Salı, 20:33:40 Güncelleme: 20:38:09

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS), bu yıl da milyonlarca memur adayının katılımıyla gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl yoğun bir katılımın olduğu KPSS için bu yıl da aynı yoğunluk bekleniyor. Peki KPSS ne zaman? İşte tüm detaylar...

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? (2017)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS, bu yıl ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sınavı 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi sınavı 28 Mayıs 2017 ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 16 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar 16 Haziran ve 4 Ağustos tarihlerinde duyurulacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS'ye girebilmek için başvuru yapan adayların sınav yerlerini ve sınava girme haklarını temsil eden sınav giriş belgesinin sınava son bir hafta kala yayınlanması bekleniyor. Böylece sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınava girecekleri okulları ve eğitim merkezlerini tespit edebiliyor.

Adayların, sınav giriş belgesini edinmek için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor. Ardından sol menüde yer alan seçeneklerden KPSS için sınav giriş belgesi edinebilecekler.

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