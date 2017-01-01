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Muğla'da TIR köprüde asılı kaldı

TIR'ın şoför kabini dereye düşerken, dorsesi köprüde asılı kaldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:41:03 Güncelleme: 11:42:37

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yoldan çıkan TIR köprüde asılı kaldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Erdoğan Cankuş'un aktardığı bilgilere göre, kaza Fethiye'yi Antalya, Burdur, Denizli gibi merkezlere bağlayan yolun Seki Mahallesi mevkisinde Urluca köprüsünde meydana geldi. Yusuf Aykal yönetimindeki TIR, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. TIR'ın şoför kabini dereye düşerken, dorsesi köprüde asılı kaldı.

Kaza nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Kazada yaralanan sürücü Yusuf Aykal, Fethiye'de hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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