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Şirinevler Meydanı'nı arılar bastı

Bir simit tezgahını saran arılar çevrede bulunan vatandaşları şoke etti

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:48:30 Güncelleme: 11:59:44 İHA

Şirinevler Meydanı'nda bir simit tezgahını basan arılar ilginç görüntüler oluşturdu. Simit tezgahını saran arıları gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, olayın belediyeye haber verilmesiyle ekipler özel kıyafetlerini giyerek arıları topladı.
Bahçelievler Şirinevler meydanında bulunan bir simit tezgahını öğle saatlerinde arılar bastı. Binlerce arı biranda simit tezgahını sarınca vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada meydanda bulunan vatandaşlar da arılardan dolayı zor anlar yaşadı. Çevrede bulunan zabıta ekipleri durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen arıcılar özel kıyafetlerini giyerek arıları topladı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde binlerce arı simit tezgahı ve çevresinde uçuşurken görünüyor.

Simit tezgahının sahibi Servet Ocak, "Ana kraliçe ve diğerleri hepsi buraya geldi. Sonra belediye ekipleri geldi ve hepsini götürdü. Ama bir tane daha ana kraliçe var onunla beraber biraz daha kaldı. İnşallah o arılar yerine ulaşır yoksa çok üzülürüm" dedi.

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