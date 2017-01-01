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Konya'da bir işyerinin bahçesinde 2 bin 700 yıllık stel bulundu

Stelin, geçen yıl bir inşaatın temel hafriyatı sırasında bulunduğu ileri sürüldü

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:12:49 Güncelleme: 18:19:01 AA

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir hafriyat firmasına ait işyerinin bahçesinde, 2 bin 700 yıllık olduğu belirtilen stel bulundu, firma sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl, ilçedeki bir inşaatın temel hafriyatı sırasında 2 bin 700 yıllık stel bulunduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu inşaatın hafriyat işlerini yapan şirketin sahibi M.A.K'yı gözaltına aldı.

İnşaattaki steli kendilerinin bulduğunu daha sonra başka bir yere taşıdıklarını itiraf eden M.A.K'nın ifadeleri doğrultusunda, Ereğli Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından M.A.K'nin sahibi olduğu hafriyat firmasına ait, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki işyerinin bahçesinde kazı çalışması yapıldı.

Kepçe ile yapılan kazı sonucunda, 2 bin 700 yıllık olduğu belirtilen stel bulundu. Kazı alanına gelen Ereğli Kaymakamı Ömer Lüfti Yaran, steli inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, stelin yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda ortaya çıkarıldığını belirterek, "Uzmanlar, teknik yönünü değerlendirecek. Biz de ona göre ne olduğunu anlayacağız. Çok güzel bir çalışma oldu, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Stel, incelenmek üzere Ereğli Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konya’nın Ereğli ilçesinde geçen yıl mart ayında, Anafartalar Caddesi'ndeki bir inşaatın temel kazısında, Geç Hitit dönemine ait ve 2 bin 700 yıllık olduğu belirtilen stel bulunduğu, stelin Adana’da 6 milyon liraya satıldığı iddia edilmişti. İddialar üzerine Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

 

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