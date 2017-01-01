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ByLock’u kullanan 215 bin kişinin mesajları deşifre edildi

FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’u kullanan 215 bin kişinin mesajları deşifre edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, deşifre edilen 18 milyon ByLock yazışmasını özel kuryeyle 81 ile gönderdi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 03:30:57 Güncelleme: 03:36:06

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), telefonunda FETÖ’nün kullandığı kriptolu mesajlaşma ağı ByLock bulunan 215 bin kişilik listeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) uzman ekipleri, ByLock mesajlarını ve kullanıcılarını belirlemek için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sonunda, FETÖ üyelerinin 18 milyon Bylock mesajı deşifre edildi. Deşifre edilen mesajların, sızma olmaması için özellikle sisteme girilmediği belirtildi. Deşifre edilen 18 milyon Bylock mesajı, özel kuryelere zimmetlenerek 81 ilin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Böylece Bylock kullanıcısı olduğu için adli işlem gören şüphelilerin soruşturma dosyalarına, konusu suç teşkil eden Bylock yazışmaları da eklenecek.

MAHREM İMAMLARA SORULACAK

Bylock yazışmalarının ilk etapta, geçen haftaki operasyonda gözaltına alınan FETÖ’nün “mahrem imamları”nın dosyalarına konulacağı, bin 200 FETÖ şüphelisine bu yazışmaların sorulacağı bildirildi.

RAKAMLARLA BYLOCK DOSYASI

Yürütülen soruşturmada, 215 bin kişinin ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Parolası çözümlenebilen kullanıcı sayısı 184 bin 298 kişi. Uygulama üzerinde 31 bin 886 grup oluşturuldu. Uygulamada yazılan toplam mesaj sayısı 18 milyon, kullanılan e-posta sayısı 3 milyon 158 bin 388. Çözümlenen e-posta sayısı 2 milyon 500 bin ve uygulamada sesli görüşme yapmış kişi sayısı ise 78 bin 165.

 

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