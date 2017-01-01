Öz kızını 2 yıl istismar etti ortaya çıkaran eşini vurdu

İstanbul'da yaşayan A.D. (38), kocası Ö.D.’yi (43) bir süre önce 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla savcılığa şikâyet etti. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Ö.D., denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakıldı.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya ve Müslim Sarıyar'ın haberine göre “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “müstehcenlik” suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere hapsi istenen Ö.D.’yle ilgili iddianamede, akıl almaz iddialar yer aldı. İddianameye göre, 11 yaşındaki kıza öz babasının cinsel istismarı, 2 yıl sürdü. Baba, kızına cinsel içerikli videolar izletip ardından da istismar ediyordu.

ÖĞRETMENİNE ANLATTI

İğrenç olay, çocuğun durumu öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Öğretmen polise gitti. Anne de ifadeye çağrılınca olaydan haberdar oldu, ardından savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Küçük kız, ailesinden alınıp destek merkezine yerleştirildi. Anne A.D., o süreci şöyle anlattı: “Çalıştığım için eve geç gidiyordum. Son zamanlarda kızımın hiç neşesi yoktu. İçine kapandı, kimseyle konuşmuyordu. Olayı bana anlattığında neden daha önce söylemediğini sordum. Ölüm korkusuyla anlatamadığını söyledi. Kocamın, kızıma cinsel istismarda bulunduğuna inandım.”

UZMAN: İSTİSMAR VAR

Baba Ö.D. ise suçlamaları reddederek, eşiyle zaman zaman tartışmasından dolayı kızının etkilenerek böyle bir şikâyette bulunmuş olabileceğini öne sürdü ve serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp raporunda ise çocukta darp ve cebir izi bulunmayıp bakire olduğu belirtildi. Raporda, “Çocuğun yaşı göz önüne alındığında kendi rızası, hile, korku vs. nedenlerle direncinin kırıldığı hallerde ters ilişkiye maruz kalıp kalmadığının tespit edilemediği anlaşılmıştır” denildi. Çocukla görüşen psikolog da küçük kızın yalan söylemediğini, istismara maruz kalmış şekilde izlenim bıraktığı yönünde rapor verdi.

Ancak zanlı baba, adli kontrolle serbest bırakıldı. Anne A.D. ise çocuklarını alıp evden ayrılırken, 19 yıllık eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ö.D., 3 gün önce eşinin çalıştığı börekçiye giderek önce genç kadını yumrukladı, ardından da kurşun yağdırdı. 4 kurşun yarası alan kadın ağır yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı. Tutuklanan saldırgan hakkında “cinayete teşebbüs” ve “ruhsatsız silah” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ö. D. hakkında kızını istismar ettiği iddiasıyla 30 yıldan az olmamak üzere hapis talebiyle açılan dava, önümüzdeki günlerde başlayacak.

‘BENİ AKLAMASINI İSTEDİM’

“Eşini kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan Ö.D., ifadesinde istismar suçlamasını kabul etmedi. Zanlı, ifadesinde şunları söyledi: “O suçlamadan sonra memlekete gittim. Herkes beni dışladı. Sonra geri döndüm. Kızıma istismarda bulunmadım. Olay günü de eşimin yanına gidip konuşmak istedim. Bana yardım etmesini, böyle bir konunun olmadığını insanlara söyleyip beni aklamasını istedim. Bana inanmadığını söyleyince tartışmaya başladık. Sinirlenip ateş ettim.”

TUTUKLANDI

Ö.D., “eşini kasten öldürmeye teşebbüs”ten tutuklandı. Zanlının kurşun yağdırdığı anlar, kameraya böyle yansıdı.