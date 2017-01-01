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SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (4 Mayıs 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 04 Mayıs 2017 Perşembe günü operasyon haberleri

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:24:51 Güncelleme: 09:27:33

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 04 Mayıs 2017 Perşembe günü raporu.

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TEKİRDAĞ'DA FETÖ'NÜN "ÖĞRETMEN YAPILANMASI" İDDİANAMESİ

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "öğretmen yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında örgüte üye oldukları ve örgüt adına faaliyette bulundukları iddia edilen 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "öğretmen yapılanmasına" yönelik soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından 7'si tutuklu 19 sanığın "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, incelemenin ardından kabul edildi. (AA)

ÇANKIRI'DA FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARI TUTUKLANDI

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetin "mahrem imamları" oldukları iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Adalet Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Emniyet Teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çankırı Emniyet Teşkilatının farklı birimlerinin "mahrem imamları" oldukları iddiasıyla suçlanan zanlılar M.H, B.A, Ş.K, H.A, B.E ve M.A çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

FETÖ'ye yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar örgütün gizli arşivinin ele geçirilmesi sonucu başlamıştı. (IHA)

KONYA'DA FETÖ İMAMLARINA OPERASYONDA 9 TUTUKLAMA

Konya merkezli 23 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)  yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında 'örgüt imamlarının' da bulunduğu öne sürülen 31 kişiden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 22 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önceden 6 etapta gözaltına alınan 285 şüphelinin ifadeleri ve polisin çalışmaları sonunda; örgütün üst düzey yönetiminde il, ilçe imamı, büyük, 'küçük bölge imamı', 'ünite imamı', 'bölge talebe mesulü', 'şehir dışı talebe mesulü', 'arama tarama mesulü', 'bölge muhasebecisi', 'eyalet mesulü', 'eyalet muhacir mesulü', 'mütevelli grubu sohbet hocası', 'ser rehber' gibi pozisyonlarda görev aldığı belirlenen 85 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 20 Nisan da 23 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 22 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. (DHA)

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