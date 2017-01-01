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AK Partili Elitaş'tan Gül'e çağrı: Spekülasyonları bitirmesi gerekir

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çağrı yaparak "Sayın Gül, net olmadığından dolayı böyle sorularla karşılaşıyor" dedi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:35:24 Güncelleme: 09:47:17

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan, Abdullah Gül'e, hakkındaki iddialara ilişkin olarak çağrı geldi. A Haber’de yaptığı açıklamada Gül'e çağrıda bulunan Elitaş, “Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül’ün bu spekülasyonları behemahal bitirmesi gerekir. Sayın Gül net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmakla karşı karşıya kalacaktır ama benim tanıdığım Sayın Gül, buna net bir cevap vermelidir” dedi.

"DAVADAN AYRILANLAR İFLAH OLMAMIŞTIR" SÖZÜ

Elitaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Davadan ayrılanlar iflah olmamıştır” mesajına için ise, “Alan almıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi, bu davadan ayrılanların ya da ihanet yoluna doğru gidenleri bugün adını kim hatırlıyor? Sayın Cumhurbaşkanı isimlerini anmasa tarihte küçük bir nokta bile olmayacak durumdalar, pozisyondalar. Belki böyle sayın Cumhurbaşkanı’nın verdiği mesaj, mesajın sahipleri mesajı almıştır diye düşünüyorum” dedi.

 

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