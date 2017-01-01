Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Turunçlu mahallesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8 kilometre altında meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, bugün saat 10.15'de Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.