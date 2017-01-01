ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hatay deprem
GÜNDEM

Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:02:02 Güncelleme: 11:06:31 HABERTURK.COM

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Turunçlu mahallesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8 kilometre altında meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, bugün saat 10.15'de Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hatay'da PKK ile çatışma: 2 asker yaralı
GÜNDEM

Hatay'da PKK ile çatışma: 2 asker yaralı
Hatay'daki 2 hudut karakoluna saldırı
GÜNDEM

Hatay'daki 2 hudut karakoluna saldırı
Hatay'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande sınır dışı edildi
GÜNDEM

İtalyan gazeteci sınır dışı edildi
Hatay'da evin balkonuna yüksek gerilim hattı direği devrildi
GÜNDEM

Balkonunda elektrik direğini görünce...
Hatay'da bir kişi bahis oyunu yüzünden babasını öldürdü
GÜNDEM

"Baba katili olmak istemezdim"
En çok "Hayır" oyu alan ilçeler
GÜNDEM

Sayımlar tamamlandı! İşte en çok "Hayır" oyu alan ...
Hakkari'de çatışma! 7 asker yaralı, 2 PKK'lı öldürüldü
GÜNDEM

HAKKARİ'DE ÇATIŞMA! 7 ASKER YARALI
Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili yeni gelişme!
GÜNDEM

ALADAĞ'DAKİ YURT YANGINIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME!
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tepkisi
GÜNDEM

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'YSK' TEPKİSİ
Cinayet zanlısı CHP Germencik İlçe Başkanı yakalandı
GÜNDEM

CHP İLÇE BAŞKANI ORADA YAKALANDI
Büyükçekmece'de bir ilkokulda öğrenciye dayak iddiası
GÜNDEM

AKILALMAZ OLAY! ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİSİNİ ISIRDI

Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

HATAY'DA DEPREM