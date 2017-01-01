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2016 YLSY tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 21 - 27 Nisan 2017 tarihleri arasında işlemleri alınan 2016-YLSY tercih sonuçları açıklandı. Peki YLSY tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:13:57 Güncelleme: 12:16:01

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) tercih işlemlerini yapan adaylar için yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki 2016-YLSY tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

2016-YLSY TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

10-19 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan sözlü sınava katılıp, sınavda başarılı olan adaylar 21 - 27 Nisan 2017 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Kontenjanlara yerleştirilen adayların 2016-YLSY tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

2016-YLSY TERCİH SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

Kontenjanlara yerleştirilen adayların resmi burslu öğrenci statüsü kazanabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması (1 adet)
b) Not döküm çizelgesi / Transkript (1 adet)
c) Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet)
ç) Kefalet senedi (1 adet)
d) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)
e) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)
f) Sağlık kurulu raporu (1 adet)
g) Askerlik durum belgesi (1 adet)
ğ) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

İstenen belgelerin "T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Bina 6.Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA" adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Yerleştirilen adayların, belgelerinin değerlendirilmesinden sonra yapmaları gereken diğer işlemler ile bursun kullandırılma şekli ve takvimi http://yyegm.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

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