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Yaz tatili ne zaman?
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Okullar ne zaman kapanıyor?

Öğrenciler, uzun süren eğitim yılının ardından "Yaz tatili ne zaman?" ve "okullar ne zaman kapanıyor?" diye merak ediyor. Peki okullar ne zaman kapanıyor?

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:56:34 Güncelleme: 19:03:02

Öğrenciler, uzun bir dönem süren eğitim yılının ardından "Yaz tatili ne zaman?" ve "okullar ne zaman kapanıyor?" diye merak ediyor. Aynı zamanda veliler de öğrenciler kadar bu sorunun cevabını öğrenmek istiyor. Peki 2017 yılında yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan çalışma takvimine göre, 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 3 aylık bir tatil sürecine girecek ve geride bırakılan zorlu eğitim yılının yorgunluğunu atacak.

3 aylık tatilin ardından, öğrenciler okullarına 18 Eylül 2017 Pazartesi günü dönecek ve ders zili bir kere daha çalacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

2017 MEB SINAV TAKVİMİ

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017
ORTAK SINAVLAR - Mazeret Sınavı 20-21 MAYIS 2017
2017/PYBS 10 HAZİRAN 2017
2016-2017 AÖO–AÖL-MAÖL/ 3 1-2 TEMMUZ 2017
2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017
2017/MTSKS-4 7 EKİM 2017
ORTAK SINAVLAR-1 (2017-2018) 29-30 KASIM 2017
2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017
ORTAK SINAVLAR–Mazeret Sınavı-1 23-24 ARALIK 2017

SINAVLARIN AÇILIMI

AÖO-AÖL-MAÖL: Açık Öğretim Ortaokulu - Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi

MTSKS: Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı

PYBS: Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar)

TATİL NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Tatile girecek öğrenciler için uzmanlar uyarılar yapıyor. Öğrenciler tatilde bol bol dinlenmeli, fakat sürekli olarak eve hapis kalmamalı. Aynı zamanda teknolojik cihazlarla da aşırı derecede içli-dışlı olmamak gerekiyor. Tatilde beden ve ruh sağlığı için yapılması gereken en doğru şeyler aşağıda listelenmiştir;

 Akraba ziyaretleri

● Sosyal aktiviteler

● Yaşlı ve hasta ziyaretleri

● Spor ve kültürel faaliyetler

● Genel kültüre dayalı bilgi öğrenmek

● Tarihi, manevi ve kültürel geziler yapmak

● Konu tekrarı yapmak

● İkinci döneme hazırlık

● Yeni arkadaşlıklar edinmek

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