Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve üniversiteye geçiş için son aşama olan LYS için geri sayım başladı. Peki LYS ne zaman? LYS sınav tarihi ne zaman? LYS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar...

LYS NE ZAMAN? (2017)

12 Mart Pazar günü gerçekleştirilen YGS'nin ardından öğrenciler LYS tarihini beklemeye başladı. Konuyla ilgili resmi bilgi ise ÖSYM'de yer alıyor. ÖSYM'de yer alan resmi bilgiye göre, 2017 LYS tarihleri şu şekilde;

LYS-1 (Matematik) 11 Haziran 2017 - saat: 10.00 LYS-2 (Fen Bilimleri) 17 Haziran 2017 - saat: 10.00 LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) 18 Haziran 2017 - saat: 10.00 LYS-4 (Sosyal Bilimler) 10 Haziran 2017 - saat: 10.00 LYS-5 (Yabancı Dil) 17 Haziran 2017 - saat: 14.30

ÖNEMLİ NOT: Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

LYS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl LYS sınav giriş yerleri sınava yaklaşık 1,5 hafta kala açıklanmış ve üniversite adayları sınava girecekleri eğitim kurumlarına önceden giderek sınav günü yer bulma konusunda sorun yaşamanın önüne geçmişti.

Bu yıl da, LYS'ye az bir süre kala sınav giriş yerlerinin belli olması bekleniyor. Böylece adaylar sınava girecekleri eğitim kurumunu sınavdan önce ziyaret ederek sınav günü zorluk çekmeyecek.