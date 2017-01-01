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15 Temmuz cuntasının atama listesinde sivil-asker uyuşmazlığı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde, tüm askeri birliklere gönderilen "Harekat Yıldırım" ibareli sıkıyönetim direktifi ekinde yer alan atama listesinde ismi bulunanlar hakkında resmi makamlardan Genelkurmay Başkanlığı'na bilgi verildiği ortaya çıktı

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:34:24 Güncelleme: 13:36:53

İstanbul Yeşilköy Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli 10'u tutuklu 16 asker hakkında, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer alan ve Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanan bilirkişi raporunda,"Sözde atama listelerinin birbirinden farklı örgüt hücreleri tarafından yeterince koordine edilmeden hazırlanarak darbeyi planlayan Yurtta Sulh Konseyine mensup üst düzey sivil ve askeri örgüt üyelerine verildiği" ifade edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılan Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve İstanbul Yeşilköy Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli 10'u tutuklu 16 asker hakkında, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

ATAMA LİSTELERİNDE UYUŞMAZLIKLAR VAR

Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanan, 15 Temmuz darbe cuntasının atama listesi eklerinin ayrıntılı incelemesine yer verilen raporda, askeri birliklere gönderilen sıkıyönetim listelerinin eklerinde farklılıklar olduğu belirtildi. Darbe girişimin başarılı olması durumunda, ülke yönetimine atanacak kişilerin listesinin, örgütün sivil ve askeri mensuplarınca ortaklaşa hazırlandığı belirlendi.

FARKLI FORMAT VE YAZI KARAKTERİNDE HAZIRLANMIŞ

Raporda İl Sıkıyönetim Komutanlıkları ve Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme listelerinin farklı format ve yazı karakterinde hazırlandığına dikkat çekildi. Yine listenin farklı eklerinde önemli ve kritik bir görev olan Genelkurmay Adli Müşavirliği'ne iki farklı kişinin atandığı, bu kişilerin de Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı ile Albay Muharrem Köse olduğu kaydedildi. Raporda, bu durumun "Sözde atama listelerinin birbirinden farklı örgüt hücreleri tarafından yeterince koordine edilmeden hazırlanarak darbeyi planlayan Yurtta Sulh Konseyi'ne mensup üst düzey sivil ve askeri örgüt üyelerine verildiği" belirtildi.

ÖRGÜTÜN TSK HİYERARŞİSİ İLE SİVİL HİYERARŞİSİNDEKİ FARKLILIK

FETÖ'nün TSK içerisindeki örgüt mensuplarının atama listesinde resmi hiyerarşiye dikkat edildiği, ancak siviller tarafından hazırlanan listelerde bu hiyerarşiye uyulmadığı belirtilen raporda, "Daha üst rütbeli personel mevcutken, darbe emrinin Tuğgeneral rütbesinde bir personel tarafından imzalanmış olmasının bu durumu izah ettiği" ifade edildi.

FETÖ'NÜN SİVİL VE ASKERİ ÜST DÜZEY MENSUPLARINCA OLUŞTURULDU

Raporda, birbirinden habersiz hücreler şeklinde yapılanan terör örgütünün, gizliliğe azami önem vermesi ve yıllarca örgüt içerisinde yer alan bir kişinin ancak çok sınırlı sayıda örgüt mensubunu tanıyabileceği vurgulanarak, "Bu darbe planının eklerinde yer alan atamaların örgütün en üst düzeydeki sivil ve askeri mensuplarınca ortaklaşa hazırlanabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

LİSTE ÇOK ÖNCEDEN HAZIRLANMAYA BAŞLANDI

Atamaların örgüt içerisindeki güvenilirlikleri ve örgüt içerisindeki konumlarının dikkate alınarak yapıldığı belirtilen raporda, "Bu kadar üst düzeyde örgüt elemanı hakkındaki bilgiye, bir veya iki kişinin hakim olmasının mümkün görülmediği, bu nedenle de listenin hazırlanmasına çok önce başlandığı, örgütün sivil ve askeri üst düzey elemanları arasında koordine edilerek oluşturulduğu" ifade edildi.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk eden rütbelilere ilişkin 10'u tutuklu 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, anayasal düzeni bozmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve TBMM'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile FETÖ üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay ve Ergün Güçlü tarafından hazırlanan 258 sayfalık iddianame, Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü, suçtan zarar gören olarak yer aldı.

İddianamede, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve İstanbul Yeşilköy Hava Harp Okulu Komutanlığı personeli olan şüphelilerin, darbeci askeri kanadın İstanbul'daki fiili hakimiyetini sağlamak, ve darbecilere takviye amacıyla, Hava Meydan Komutanı Albay Metin Yıldırım'ın talimatı ve yönledirmesiyle, mühimmatlarıyla birlikte İstanbul'a nakledildikleri belirtildi.

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