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Adana'daki katliamda ölenlerin son görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da sevdiği kızla evlenmesine izin vermeyen 5 akrabasını öldürüp intihar eden Denizhan Dener'in ve öldürdüğü 4 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:14:05 Güncelleme: 15:17:42 İHA

Adana'da 3 Mayıs akşamı Kurtuluş Mahallesi Çelik Apartmanı 3. katında sevgilisi Hanım Kaya ile evlenmesine izin vermeyen halaları Gönül Cengiz, Nurşen Metin, kuzenleri Suphi Cumhur Cengiz, Senem Metin ve eniştesi emekli vali İsmet Metin'i öldürüp intihar eden Denizhan Dener'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın meydana geldiği gün saat 12.19'da Vali Metin'in eşi Nurşen ve kızı Senem Metin ile Gönül Cengiz'in apartmandan sohbet ederek çıkması yer aldı. Kayıtlara 12.20'de ise emekli Vali Metin ile 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ileri sürülen Denizhan Dener'in önde emekli valinin arkada yürüdüğü görüldü. Söz konusunu kişilerin evin yakınındaki bir restorana yemek için gittiği, akşam saatlerinde ise geri döndüğü belirtildi.

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