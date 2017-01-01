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Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı
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Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı?

MEB tarafından düzenlenen Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:08:16 Güncelleme: 17:14:30

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından uygulanan Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı 19 Mart'ta uygulandı. Adaylar daha sonra sonra sözlü sınava girmişti. Sınava katılan binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki Asli öğretmenliğe geçiş sınavı sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde...

ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Mart 2017'de yazılı sınava giren adaylar 27 Mart 2017–27 Nisan 2017 tarihleri arasında sözlü sınava katıldı. Sözlü sınava katılan adaylar, asli öğretmenliğe geçiş sınavının sonuçlarını heyecanla bekliyor. MEB'in daha önce açıkladığı takvime göre hem yazılı hem de sözlü sınav sonuçları bugün (5 Mayıs) içerisinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an aşağıda belirtilen linkten duyurulacaktır.

ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

SINAVLARA GİRİŞ ŞARTLARI

Yazılı sınava, performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olan ve sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlayan aday öğretmenler sınava girebilecektir. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz.

SÖZLÜ SINAVIN UYGULANMASI

Sözlü sınav komisyonu, aday öğretmenlere “Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinde” yapılan faaliyetleri de göz önünde bulundurarak soru hazırladı veya hazırlattı.

Komisyon, sözlü sınavda aday öğretmenleri;

1) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü
2) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti
3) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
4) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri, yönünden değerlendirdi.

Sözlü sınavının konuları sözlü sınav komisyonu üyelerince yukarıda yer alan dört konu ayrı ayrı 25 puan üzerinden
değerlendirildi.

Sözlü sınavda adayların değerlendirmesi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna işlendi.

Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlendi. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlandı.

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