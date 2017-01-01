SON DAKİKA

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HSYK'dan yeni ihraçlar: 107 hakim ve savcı ihraç edildi
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107 hakim ve savcı ihraç edildi

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:53:48 Güncelleme: 18:52:15 AA

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ( HSYK), FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcının daha ihracına karar verildi.

HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının ardından listeler üzerindeki çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Yılmaz, "107 hakim, savcı daha ihraç edildi. Bu, listeler halinde yapılan son ihraç. Bundan sonra itiraflarla yeni isimler geldikçe bizden sonraki Kurul da durumu değerlendirecektir ama var olan liste üzerindeki çalışmalar sona erdi. Üzerinde çalıştığımız bir liste kalmadı. İtirazları da tamamladık." diye konuştu.

Bu kişilerden 105'inin itiraflar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ihraç edildiğini aktaran Yılmaz, 2 hakim, savcının başkaları üzerine kayıtlı ancak kendilerinin kullandığı belirlenen telefonlarında örgütün haberleşme programı ByLock bulunduğunu kaydetti.

Bu arada, listelerin savcılıklara da gönderildiği ve bu kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Son ihraçlarla FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten atılan hakim ve savcı sayısı 4 bin 238'e ulaştı.

 

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