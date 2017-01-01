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Diyanet MBSTS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 8 Nisan'da gerçekleştirilen DİB-MBSTS sonuçları açıklandı. Peki sonuçlar nasıl öğrenilir?

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:58:46 Güncelleme: 18:15:22

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 8 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını merakla bekliyor. Peki Diyanet MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

DİYANET MBSTS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSY tarafından 8 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2017-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

DİYANET MBSTS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

SINAV KONULARI

  Sınav Konuları Soruların Konulara Göre Yaklaşık Dağılımı

1

 Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi) 5
2 Tefsir 6
3 Akaid ve Kelam 8
4 Fıkıhve İlmihal 20
5 Hadis 7
6 Siyer ve İslam Tarihi 8

7

 Dinler ve Mezhepler Tarihi 6
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