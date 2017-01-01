Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 8 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını merakla bekliyor. Peki Diyanet MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

DİYANET MBSTS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSY tarafından 8 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2017-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

DİYANET MBSTS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

SINAV KONULARI

Sınav Konuları Soruların Konulara Göre Yaklaşık Dağılımı 1 Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi) 5 2 Tefsir 6 3 Akaid ve Kelam 8 4 Fıkıhve İlmihal 20 5 Hadis 7 6 Siyer ve İslam Tarihi 8 7 Dinler ve Mezhepler Tarihi 6