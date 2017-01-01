Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 8 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını merakla bekliyor. Peki Diyanet MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
DİYANET MBSTS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSY tarafından 8 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2017-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
DİYANET MBSTS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
SINAV KONULARI
|Sınav Konuları
|Soruların Konulara Göre Yaklaşık Dağılımı
|
1
|Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
|5
|2
|Tefsir
|6
|3
|Akaid ve Kelam
|8
|4
|Fıkıhve İlmihal
|20
|5
|Hadis
|7
|6
|Siyer ve İslam Tarihi
|8
|
7
|Dinler ve Mezhepler Tarihi
|6
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