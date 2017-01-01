Özel Harekat Polisi olmak isteyen adaylar, 2016 yılının son aylarında başvurularını tamamlamış ve ardından 2017'de de sözlü mülakata girmişti. Şimdi de PÖH sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki PÖH sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel harekat sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte PÖH sonuçları hakkında tüm detaylar...

PÖH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye genelinde binlerce polis adayının katıldığı özel harekat sözlü mülakatları, PÖH adayı binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada toplam 10 bin kişinin kadroya dahil edileceği bilgisini paylaşmıştı.

Polis Akademisi tarafından yapılan 10 bin polis özel harekat alımı için yapılan sözlü mülakat sınavı sonuçları merakla bekleniyor. PÖH sonuçları ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mülakatlar sonlandı, son düzenlemeler yapılmakta. Çok kısa bir süre içinde sonuçlar açıklanacak." ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Polis olma hayalinde olan gençlerimizin sayısı bir hayli fazla. Yapılacak 10 bin PÖH alımı için adaylarda bazı kriterler aranıyor. Öncelikle T.C. vatandaşı olmak gerekiyor. 28 yaşından gün almamış olmak ve en azından lise veya dengi okullardan mezun olmuş olmak gerekiyor.

POLİSLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Polis maaşları göreve göre değişiyor. Trafik polisi olarak görev yapanlar 3 bin 400 ila 4 bin TL arasında maaş alırken, Çevik Kuvvet Polisi olanların maaşı 3 bin 800 ila 4 bin 500 TL seviyelerinde. Özel Harekat Polisi olanlar ise 4 bin 500 ila 5 bin TL arasında maaş alıyor.