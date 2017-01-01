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Evine giren kadın, korkunç manzarayla karşılaştı!

05 Mayıs 2017 Cuma, 20:55:46 HABERTURK.COM

Gaziantep'te iki çocuk babası bıçaklanarak öldürüldü

  • 1 Evine giren kadın, korkunç manzarayla karşılaştı!
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    Gaziantep'te, bir otelde bulaşıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan iki çocuk babası Osman Kuvvet evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 

  • 2 Evine giren kadın, korkunç manzarayla karşılaştı!
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    Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre, dün öğle saatlerinde bir otelde bulaşıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan iki çocuk babası Osman Kuvvet (51), merkez ilçe Şahinbey'e bağlı İnönü Mahallesi'ndeki evinde eşi Emine Kuvvet ile birlikte yemek yedikten sonra işe gitti.

  • 3 Evine giren kadın, korkunç manzarayla karşılaştı!
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    Emine Kuvvet de evde yalnız kalmamak için geceyi babasının evinde geçirdi.

  • 4 Evine giren kadın, korkunç manzarayla karşılaştı!
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    Bugün akşam saatlerinde evine dönen Emine Kuvvet, içeri girdiğinde kocasını yerde kanlar içerisinde buldu.

  • 5 Evine giren kadın, korkunç manzarayla karşılaştı!
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    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. 

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