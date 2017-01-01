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Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre, dün öğle saatlerinde bir otelde bulaşıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan iki çocuk babası Osman Kuvvet (51), merkez ilçe Şahinbey'e bağlı İnönü Mahallesi'ndeki evinde eşi Emine Kuvvet ile birlikte yemek yedikten sonra işe gitti.