Gaziantep'te, bir otelde bulaşıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan iki çocuk babası Osman Kuvvet evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre, dün öğle saatlerinde bir otelde bulaşıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan iki çocuk babası Osman Kuvvet (51), merkez ilçe Şahinbey'e bağlı İnönü Mahallesi'ndeki evinde eşi Emine Kuvvet ile birlikte yemek yedikten sonra işe gitti.
Emine Kuvvet de evde yalnız kalmamak için geceyi babasının evinde geçirdi.
Bugün akşam saatlerinde evine dönen Emine Kuvvet, içeri girdiğinde kocasını yerde kanlar içerisinde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.