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ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2017

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı yarın yapılacak. Peki 2017 ALES saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:17:29 Güncelleme: 15:40:29

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) yarın gerçekleştirilecek. ÖSYM, ALES'e girecek adaylara uyarıda bulundu. Peki 2017 ALES saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 2017

15 - 23 Mart 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan ALES, ÖSYM tarafından yarın uygulanacak. ÖSYM'nin yayınladığı takvime gire sınav 10.00'da başlayacak. ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, ALES ilkbahar dönemi sınavının yarın 10.00'da başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada şu uyarılara yer verildi:

"Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır."

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için adaylar hazırlıklarına devam ediyor. Adaylar sınava giriş için kullanacakları sınav giriş belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ulaşabilecekler.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SINAVIN UYGULANMASI

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır.

Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 120 soru cevaplandırmış olacaklardır. Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir.

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerin iölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

SINAVA GİRERKEN YANIMDA NE BULUNDURMALIYIM?

* Adaylar, Sınav Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

* Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunun da yanında bulunması zorunludur.

* Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya pasaportunun haricinde yanında başka eşyalarla geldiği takdirde sınava alınmayacaklardır.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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