İstanbul'u sel aldı!

İstanbul'da aralıklarla süren yağmurun ardından bazı bölgelerde dolu yağışı başladı.
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Dolu yağışı aralıklarla sürdü. Etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin yağış sırasında araçlarıyla köprü altlarına sığındığı görüldü.
Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen videolarda, İstanbul'un çeşitli bölgelerinden çekilmiş görüntüler yer alıyor.
Görüntülerde vatandaşların taşan kanalizasyonlar nedeniyle yollarda yürümekte zorluk çektiği, araçların ise ilerleyemediği görülüyor.
İşte o görüntüler;
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