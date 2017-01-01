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İstanbul'u sel aldı!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam yerini doluya bıraktı. Birçok yerde kanalizasyonlar taştı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:38:49 Güncelleme: 19:03:17 HABERTURK.COM

İstanbul'da aralıklarla süren yağmurun ardından bazı bölgelerde dolu yağışı başladı.

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Dolu yağışı aralıklarla sürdü. Etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin yağış sırasında araçlarıyla köprü altlarına sığındığı görüldü. 

Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen videolarda, İstanbul'un çeşitli bölgelerinden çekilmiş görüntüler yer alıyor.

Görüntülerde vatandaşların taşan kanalizasyonlar nedeniyle yollarda yürümekte zorluk çektiği, araçların ise ilerleyemediği görülüyor.

İşte o görüntüler;

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