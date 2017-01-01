Adıyaman'da 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da 60 yaşındaki bir şahıs, kendi akrabası olduğu öğrenilen 3 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulundu. Adliyede sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, 60 yaşındaki H.S., kendi akrabası olduğu öğrenilen ismi açıklanmayan 3 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

İddiaya göre, bir süre sonra çocuğun rahatsızlanması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, durumu fark ederek polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 yaşındaki erkek çocuğun H.S., tarafından cinsel istismara uğradığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan H.S., emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ise iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.