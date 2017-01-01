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Org. Hulusi Akar ve heyetinden ABD'de kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:55:14 Güncelleme: 07 Mayıs 2017 Pazar, 00:14:26 AA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ABD'ye giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın da katıldığı görüşmede, terörizmle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

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