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Cumhurbaşkanı talimat verdi, AK Parti Kadın Kolları harekete geçti

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Ramazanda çat kapı iftar yapacağız. Geniş katılımlı toplantılarda farklı kesimlerden de katılımcıları alarak alanımızı genişletmek ve bizi neden anlamadıklarını anlamaya çalışmak esas amacımız olacak” dedi

07 Mayıs 2017 Pazar, 09:10:23 Güncelleme: 09:32:53 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye katılım töreninde teşkilata yönelik, “Rehavete kapılmayın çok çalışın. Herkese ulaşın” talimatı, partinin en örgütlü yapısı olan kadın kollarını harekete geçirdi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; AK Parti Kadın Kolları, daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla yönetim kadrolarında değişiklik yapacak. Sivil toplum örgütlerinin üyeleri teşkilatlarda yer bulacak.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, çalışmalarını özetle şöyle anlattı:

31 MİLYON SEÇMEN

Partimiz kurulduğundan bu yana Cumhurbaşkanımız kadın kollarına büyük önem veriyor. “Kadınlar siyasetin öznesidir” diyerek bizi siyasette özne olarak hissettirdi. Seçimlerde de, son referandumda da bu böyle oldu. 16 Nisan öncesinde 31 milyon seçmene ulaştık sadece kadın kolları olarak. Salon toplantılarını minimize ettik, çat kapı ziyaretleri ve ev sohbetleri yaptık.

MÜLAKAT YOLUYLA

Cumhurbaşkanımızın daha geniş kitlelere ulaşma düşüncesi, bizim iki haftadır masaya yatırdığımız, ‘Bizim ulaşamadığımız bir kitle var bu kitleye nasıl ulaşırız’ şeklinde çalıştığımız bir konuydu. Bunu da talimat olarak alıyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşmak için yönetim kadrolarını ona göre belirleyeceğiz. İçinde sivil toplum örgütlerinden de olan demografik yapılara göre de yönetime alacağımız kişilerle daha geniş kitlelere ulaşmanın yolunu arayacağız. İl ilçe yönetimlerini de mülakat yoluyla genel merkez olarak biz giderek teşkilatla birlikte oluşturacağız.

ALAN GENİŞLETME

Önümüzde ramazan var. Ramazanda çat kapı iftar yapıyoruz. 5-6 aileyi ziyaret ediyorsak, bir aileye de habersiz giderek, iftar yapıyoruz. Hasta ziyaretleri, taziyeler bunlara devam edeceğiz. Geniş katılımlı sokak iftarları yapacağız. Kadın vekillerle il ziyaretlerimiz olacak. Kadın kollarının bir görevi de politika üretmek. Kadın konusunu partiler üstü görüyoruz. Geniş katılımlı toplantılarda farklı kesimlerden de katılımcıları alarak alanımızı genişletmek bizi neden anlamadıklarını anlamaya çalışmak esas amacımız olacak.

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