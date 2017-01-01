SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (7 Mayıs 2017)

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 7 Mayıs 2017 Pazar günü raporu.

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GAZİANTEP'TE ARANAN DETÖ'CÜ İMAM KAYSERİ'DE YAKALANDI



Gaziantep'te vaiz olarak görev yaparken kanun hükmündeki kararname kapsamında ihraç edilen ve FETÖ'nun Gaziantep'teki 'Diyanet imamı' olduğundan dolayı hakkında yakalama kararı olan İsmet Akkaş Kayseri'de saklandığı akrabasının evinde yakalandı.

Kayseri Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polislerinin FETÖ soruşturması kapsamında yaptığı takip sonucunda Gaziantep'te vaiz olarak görevli iken KHK ile ihraç olan ve hakkında yakalama kararı bulunan İsmet Akkaş, Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Erkilet Mahallesinde sakladığı akrabasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Akkaş, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere götürüldü. (DHA)