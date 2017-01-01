Fatih Aksaray'da koli içerisindeki cesedi bulunan Özbek uyruklu 35 yaşındaki Dildora İnomova'nın evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Yavuzaslan tarafından öldürüldüğü belirlendi. Cinayet zanlısı Yılmaz Yavuzaslan, Kumkapı'daki bir kahvehanede kağıt oynarken yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Fatih Aksaray Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde kağıt toplayıcısı çöp konteynerini karıştırdığında bir çuval içerisinde bulunan bavulu açtığında cesetle karşılaştı.



İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 30-35 yaşlarındaki yabancı uyruklu kadının feci şekilde dövüldükten sonra vücudunun 4 yerinden bıçaklandığı, cesedinin bavula sığması için, ayaklarından ellerinden ve boynundan ikiye katlanacak şekilde palet ipiyle bağlandığını tespit etti. Katil ya da katillerin bavulu önce siyah bir poşete sardığı, daha sonra çuvala koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi.

YASAK AŞK CİNAYETİ ÇIKTI



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, yürüttükleri soruşturmada, ilk önce öldürülen kadının 35 yaşındaki Dildora İnomova olduğunu belirledi. Yürütülen soruşturmada, Özbekistan uyruklu Dildora İnomova'nın evli ve 4 çocuk babası olan 28 yaşındaki Yılmaz Yavuzaslan'la birlikte yaşadığı ortaya çıkarıldı. İsmi belirlenen cinayet zanlısı Yılmaz Yavuzaslan, Kumkapı'daki bir kahvehanede kağıt oynarken gözaltına alındı.

GÜNLÜK KİRALIK EVDE ÖLDÜRMÜŞ



Emniyet'e götürülüp sorguya alınan Yılmaz Yavuzaslan cinayeti itiraf etti. Yavuzarslan, "Karından ayrılmazsan, resimlerimizi eşine yollayacağım" diyerek beni tehdit etti. Ben de onu günlük kiralık bir eve götürdüm, önce meyve bıçağı ile çeşitli yerlerinden bıçakladım. Sonra bir iple boğarak çuvala koydum" dediği öğrenildi. Zanlının Emniyet'teki sorgusu sürüyor.