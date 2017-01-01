Başbakan Binali Yıldırım: Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim

Başbakan Yıldırım’ın Moldova ziyaretini, Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli de izledi. BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Moldova’ya yaptığı 2 günlük resmi ziyaretten dönerken, uçakta soruları yanıtladı. Başbakan’ın açıklamaları şöyle:

- CHP’de referandum sonrası kazan kaynıyor. Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke istifa etti. Deniz Baykal’ın açıklamaları tartışmalara neden oldu. CHP’deki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz ?

Önemli değişimlerden sonra CHP’de bu hep oluyor. Yeni bir durum değil. Seçimler sonrasında CHP’de mutlaka sesler yükseliyor. Bugün yaşananlar da onun tekrarından ibaret. CHP’nin iç meselelerine karışmamız doğru değil. Zaten yeterince karışıklar. Bir de biz kalabalık etmeyelim.

- Astana Zirvesi’nde Türkiye- Rusya-İran arasında çatışmasızlık bölgeleri konusunda mutabakata varıldı. Bunlar Türkiye’nin istediği bölgeler mi, yoksa YPG’nin de bulunduğu bölgeler midir?

Çatışmasızlık bölgesi olarak şu anda Hatay’ın güneyinde İdlib’i de kapsayacak şekilde belirlenen bölge esas alınıyor. Orada rejim güçleriyle diğerleri arasında sürekli ateşkes ihlal ediliyordu. Amaç bunları önlemek. Başarılı olursa diğer bölgelere yaygınlaştırılarak uygulanabilir. Başarılı olmasını ve kalıcı barışa katkıda bulunmasını umuyoruz. YPG konusundaki hassasiyetimiz belli. YPG ve benzeri unsurlara alan açacak çalışmalara müsaade etmeyiz.

- Suriye’de siyasi çözümden kastedilen nedir?

Siyasi çözümden maksat; terör grupları dışındaki grupların bir araya geldikleri ve toprak bütünlüğü içinde bir arada yaşadıkları bir Suriye’dir.

- AK Parti Kongresi hazırlıkları ne aşamada? Sayın Cumhurbaşkanı’yla ilgili programınız var mı?

En güzel şekilde kongremizi yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza partimizin genel başkanlığını teklif edeceğiz. Tabii partinin kurulları da yeniden oluşacak. Oradaki ölçü; bölgesel temsil, kadınların temsili, gençlerin temsili, tecrübelilerin temsili olacak.

- 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül de davetli olacak mı?

Elbette davet edeceğiz. Bizde eski-yeni ayrımı olmaz. Partinin kuruluşundan bu yana kim varsa davet edeceğiz.

- Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta Çin ve ABD’ye önemli ziyaretler yapacak. ABD ziyareti öncesi Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ön görüşmeler için ABD’ye gitti. Bu önemli ziyarette Türkiye, Beyaz Saray’a ne önerecek?

Öneceğimiz şeyler belli. Sır değil. Biz başından beri PYD-YPG gibi örgütleri terör örgütü olarak görüyoruz. Bu örgütlerin, müttefik ABD tarafından Suriye’de DAEŞ’le mücadelede kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Bunu başından beri söylüyoruz. Bizim teklifimiz “Beraber yapalım” şeklindedir. Bize söyledikleri şey ise “Henüz karar vermedik” biçimindedir. Bu ortak faaliyetler bir önceki yönetim döneminde başlamıştı. Ümit ederiz ki ABD’nin yeni yönetim döneminde sürdürülmez.

- Refedandum kampanyası boyunca çok çalıştınız. Yeni sisteme geçilince parlamenter dönemin son Başbakan’ı olarak tarihe geçeceksiniz. Neler hissediyorsunuz?

İnandığım bir görevi tamamlamış olmanın huzurunu yaşıyorum. Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim. Bu yönetim sistemi değişikliği Cumhuriyet kurulduğundan beri tartışılıyor. Türkiye açık-kapalı darbeler görmüş. Milli irade kesintiye uğramış. Türkiye, yeni yönetim sisteminde artık arzu etmeyeceğimiz açık-kapalı vesayet odaklarını ortadan kaldıracak. Milli egemenlik gerçekten milletin eline geçmiş olacak. Yüzde 50’den fazla oy alamayan iktidara gelemeyecek. Bu da sürekli istikrar yaratacak. Kriz değil uzlaşma olacak. Türkiye’nin birliği, bütünlüğü sürekli olacak. Yüzde 50’yi aşmak için Türkiye’nin her yerinden, her köşesinden destek almak gerekecek, bu da Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü pekiştirecek. Güçlü iktidarlar olacak. Türkiye, kazandıklarını hep zayıf iktidarlar, darbeler nedeniyle elden çıkarmış. Bundan sonra bu tür zayıflıklar olmayacak. Yeni sistemde partiler değil milletvekilleri önemli olacak. Yeni sistemde partiler mutlaka büyük hedeflere yönelmek zorunda. Uçtaki siyasetler daha fazla merkeze yanaşacak, bunun da toplumsal barışa katkısı olacak.

- Ekonomide yeni hazırlıklar var mı?

Var, yeni ekonomik reform paketi hazırlanıyor. Seçim geçti, artık geçim zamanı.

Gagavuz Yeri’nin başkenti Komrat’ta Lenin ve Türk bayrağı. Fotoğraf için Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’a teşekkür ederim.

MUTLAKA GİTMELİSİNİZ

Dünyada, bir Lenin heykelinin yanıbaşındaki bayrak direğinde dalgalanan bir Türk bayrağı görebileceğiniz kaç yer vardır? Ben bir yerde gördüm. Başbakan Binali Yıldırım’ın yaklaşık 2 günlük Moldova ziyareti sırasında, Moldova’ya bağlı özerk Gagavuz Yeri’nin başkenti 23 bin nüfuslu Komrat’ta...

Başbakan’ın ziyaretinin özellikle Komrat bölümü çok ilginçti. Moldova, AB ile Rusya’nın etki alanı arasında ekonomik olarak son derece stratejik bir konumda. Yaklaşık 150 bin Gagavuz Türkü’nün yaşadığı özerk bölge ise son yıllarda Türk işadamlarınca yapılan 300 milyon dolarlık yatırıma rağmen hâlâ bakir denilebilecek bir saha. Muhteşem tarım alanları, yemyeşil bir doğası var. Göz alabildiğine buğday, üzüm bağları ve cevizlikler... Şarap konusunda iddialılar. Bölgede yatırım, üretim maliyetleri Moldova genelinden de epey düşük. AB ülkelerine, Rusya’ya, Türkiye’ye yakın; İstanbul karayoluyla 16 saat, uçakla 1 saatten biraz fazla. Komrat’ın içinden bir demiryolu da geçiyor. Ve orada harika insanlar yaşıyor.

Kıt kanaat geçiniyorlar ama tertemiz, yemyeşil caddeleri; harika yemekleri var. Doğal ve akıcı biçimde Türkçe konuşuyorlar. Her yerde Türkçe tabelalar ve büyüklü küçüklü kiliseler göze çarpıyor. Zira Hıristiyan Ortodokslar. Burası çok ilgi çekici bir ülke; bir yolunu bulup muhakkak gitmelisiniz.