Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki trafik kazasında alev alan otomobilin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Emre Altun idaresindeki 81 AV 588 plakalı otomobil, D-100 karayolu Emekevler Mahallesi itfaiye mevkisinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle bariyeri aşıp takla attı.
Yol kenarında bir işyerinin bahçe duvarına çarpan otomobilde yangın meydana geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kartepe itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlerin sardığı otomobile müdahale etti.
Takla attığı sırada otomobilden yol kenarına savrulan yaralı Ömer Faruk Gülten'den araçta 2 kişi daha olduğu bilgisini alan itfaiye ekipleri, otomobilin yakınında yaralı Emrah Altun'u buldu.
Yangını söndüren ekipler, araçta sürücü Altun'un cesedine ulaştı.
Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.