15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

ESKİŞEHİR'DE FETÖ'NÜN SÖZDE "MAHREM İMAMLARI" OLAN 20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün 'Mahrem İmamı' olduğu ileri sürülen 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlatılan soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına almıştı. Örgütün 'Mahrem İmamı' olduğu ileri sürülen şüpheliler polis ifadelerinin ardından sağlık kontrollü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçen şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

SAMSUN'DA 4 ESKİ KAYMAKAM GÖZALTINA ALINDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 4 eski kaymakam gözaltına alındı.

Daha önce çeşitli illerde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanmalarının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan mülki amirler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda 3 ilde düzenlenen operasyonda eski Kastamonu-Azdavay Kaymakamı A.G, eski Ordu-Ünye Kaymakamı M.D, eski Trabzon-Ortahisar Kaymakamı M.Ş. ve eski Çorum-Laçin Kaymakamı M.E. gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, terör örgütünün gizli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edildi. (AA)

HATAY'DA 16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyon kapsamında Hatay'da gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Aranan 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Örgütün "mahrem imamlar" yapılanmasına yönelik operasyonlarda kentte daha önce gözaltına alınan 41 zanlı tutuklanmıştı. (AA)

BURSA'DA FETÖ'NÜN SÖZDE "MAHREM İMAMLARI" 35 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da FETÖ'nün mahrem imamları olduğu iddiasıyla 35 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında, Bursa'da örgütün mahrem imam yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri iki hafta önce Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Bursa ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasındaki emniyet imamları olduğu iddia edilen ve mesleklerinden ihraç edilmiş, açığa alınmış, çoğunluğu öğretmenlerin oluşturduğu 54 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital veriler ile diğer delillere el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulaması tamamlanan 54 zanlıdan 35'i bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (İHA)

ESKİ VEKİLE FETÖ'DEN GÖZALTI

Mersin'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalama kararı çıkarılan 24. Dönem Milletvekili Uzun'un sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. (AA)