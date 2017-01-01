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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF Bahar Dönemi vize sınavları, 29-30 Nisan tarihlerinde yapılan sınavlarla tamamlanmış ve öğrenciler sonuçlar için bekleyişe geçmişti. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:22:09 Güncelleme: 09:48:31

29-30 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF için geçtiğimiz günlerde soru ve cevapları yayınlanmıştı. Şimdi de sınava katılan öğrenciler sınav sonuçlarını bekliyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Bahar Dönemi vize sınavları, 29-30 Nisan tarihinde tamamlanmış ve binlerce AÖF öğrencisi sınava katılım sağlamıştı. Geçtiğimiz günlerde eKampus üzerinden açıklanan soru ve cevaplardan sonra öğrenciler şimdi de AÖF sınav sonuçlarını bekliyor. Öğrenciler, 15 gün içerisinde AÖF resmi internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecek.

2017 AÖF final sınavları tarihi: 3-4 Haziran 2017

2017 AÖF üç ders sınav tarihi: 22 Temmuz 2017

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AÖF'DE AÇIK UÇLU SORU DÖNEMİ

Bu yıl Açıköğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere ilk defa açık uçlu sorular sorulacak. Sınav bu yıl 4 farklı programda yer alan dersler için sorulacaktır. Bu dersler Sosyoloji, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih programlarıdır. Bu programların da sadece birer dersi için bir soru sorulacaktır.

ÜÇ DERS SINAVINA KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Başarısız olduğu derslerden 3 ders sınavına girebilmek için öğrencilerin güz ya da yaz döneminde bu derslere kayıt yaptırması gerekiyor. Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinden yapılan duyuruda ders notları DZ veya YZ olan öğrencilerin bu sınava giriş haklarının bulunmayacağı da hatırlatıldı.

Sınava giren öğrencilerin alacağı sonuçlar ise ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları dikkate alınarak değerlendirilecek.

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