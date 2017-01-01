ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Tarım Kredi Kooperatifleri
GÜNDEM

Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım Kredi Kooperatifleri, yaptığı duyuruda 500 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:01:59 Güncelleme: 10:03:41

‪‪Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri‬‬, yapmış olduğu duyuruda 500 personel alımı yapılacağını açıkladı ve vatandaşlar başvurular için harekete geçti. Peki Tarım Kredi Kooperatifleri personel (memur) alımı başvurusu nasıl yapılır?

İnternet sitesi üzerinden 500 personel alımı yapılacağını duyuran Tarım Kredi Kooperatifleri, aynı zamanda başvuru şartlarını, başvuru tarihini, uygun pozisyonları ve başvuruların nasıl yapılacağını da bildirdi.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, şahsen İş Talep Formu'nun eksiksiz bir şekilde doldurulmasıyla tercih edilen Bölge Birliği'ne yapılmaktadır. Başvurular internetten yapılmayacaktır ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacak.

Başvurular 10 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak ve 25 Mayıs 2017 tarihinde sonlanacak.

Başvuru merkezleri;

BAŞVURU MERKEZİ

 

ADRESİ
   

TEKİRDAĞ BÖLGE BİRLİĞİ

Ertuğrul Mah. İskele Cad. No : 8  59100  TEKİRDAĞ
   

BALIKESİR BÖLGE BİRLİĞİ

Kasaplar Mah. Soma Cad. No : 9/1 10100  BALIKESİR
   

SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİ

Yahyalar Mah. Ankara Cad.1473.Sok. No : 1 SAKARYA
   

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ

Gazi Bulvarı No : 67  35230 Çankaya/İZMİR
   

KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİ

100.Yıl Mah. Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu 7.Km. No:14 KÜTAHYA
   

ANTALYA BÖLGE BİRLİĞİ

Yeşilova Mah. Aspendos Bul. No: 194 Muratpaşa/ANTALYA
   

KONYA BÖLGE BİRLİĞİ

Aydınlıkevler Mah.Gazidere Sok. No: 6  42100 Selçuklu/KONYA
     

ANKARA BÖLGE BİRLİĞİ

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 58

06570 Maltepe/ANKARA
   

KAYSERİ BÖLGE BİRLİĞİ

Örnekevler Mah.Kocasinan Bul. No:96  38010 Kocasinan/KAYSERİ
   

SİVAS BÖLGE BİRLİĞİ

Selçuklu Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bul. No : 45 58010 SİVAS
   

SAMSUN BÖLGE BİRLİĞİ

Kale Mah.Cumhuriyet Cad. No :20 55030 İlkadım/SAMSUN
   

TRABZON BÖLGE BİRLİĞİ

Sahil Cad.No : 363/A Uzunkum  61040 TRABZON
   

ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ

Yunus Emre Mah.Yenişehir Kavşağı No :1 25070 Palandöken/ERZURUM
   

MALATYA BÖLGE BİRLİĞİ

İnönü Mah.Çevreyolu Üzeri İstasyon Virajı Mevkii  44080 MALATYA
   

GAZİANTEP BÖLGE BİRLİĞİ

Fatih Mah. M.Fevzi Çakmak Bul.32.Sok. No:1 Şehit Kamil/GAZİANTEP
   

MERSİN BÖLGE BİRLİĞİ

İhsaniye Mah. GMK Bulvarı No : 171

33070 MERSİN
   

ŞANLIURFA BÖLGE BİRLİĞİ

Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bul.No:350 Haliliye/ŞANLIURFA
     

PERSONEL ALIMI UYGUN POZİSYONLAR

‪‪Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yaptığı personel alımı açıklamasında, personel alınacak olan pozisyonlar da bildirildi. Açıklamaya göre; Kooperatif Görevlisi, Ziraat Mühendisi, ve Müfettiş Yardımcısı alınacak.

BAŞVURU YAPAN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Personel istihdamı Bölgesel olup, başvuruda bulunacak adayların, kendisinin veya ailesinin (bekâr adaylar için anne/baba, evli adaylar için eşin ikametgâhı kabul edilmektedir) son 6 aydır, tercih edecekleri Bölge Birliğine bağlı illerden (Tablo III’de belirtilmiştir) birinde ikamet ettiğini ibraz etmesi gerekmektedir.

Lisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS (Lisans) sınavına girmiş ve KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca adayların, Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmektedir.

Önlisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS (Önlisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması,  ayrıca Tablo-I’de belirtilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Ziraat Mühendisleri adaylardan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlar Bölüm ve KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kız çocuklarına fuhuş yaptıran çete lideri Adana'da yakalandı
GÜNDEM

Yaptıkları mide bulandırdı, "Yeter çekmeyin" diye ...
Diyarbakır'da 16 mahallede sokağa çıkma yasağı
GÜNDEM

Diyarbakır'da 16 mahallede sokağa çıkma yasağı
Eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun FETÖ'den gözaltına alındı
GÜNDEM

Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı
Çorum'da yolcu otobüsü devrildi
GÜNDEM

Çorum'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Emniyet, ülke genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi
GÜNDEM

Türkiye genelinde narkotik operasyonu
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM

AÖF sonuçları için bekleyiş sürüyor
Kız çocuklarına fuhuş yaptıran çete lideri Adana'da yakalandı
GÜNDEM

YAPTIKLARI MİDE BULANDIRDI, "YETER ÇEKMEYİN" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ!
Hava durumu 08.05.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ!
Emniyet, ülke genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi
GÜNDEM

TÜRKİYE GENELİNDE NARKOTİK OPERASYONU
Eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun FETÖ'den gözaltına alındı
GÜNDEM

ESKİ MİLLETVEKİLİ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
Çorum'da yolcu otobüsü devrildi
GÜNDEM

ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Diyarbakır'da 16 mahallede sokağa çıkma yasağı
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DA 16 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI