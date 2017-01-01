‪‪Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri‬‬, yapmış olduğu duyuruda 500 personel alımı yapılacağını açıkladı ve vatandaşlar başvurular için harekete geçti. Peki Tarım Kredi Kooperatifleri personel (memur) alımı başvurusu nasıl yapılır?

İnternet sitesi üzerinden 500 personel alımı yapılacağını duyuran Tarım Kredi Kooperatifleri, aynı zamanda başvuru şartlarını, başvuru tarihini, uygun pozisyonları ve başvuruların nasıl yapılacağını da bildirdi.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, şahsen İş Talep Formu'nun eksiksiz bir şekilde doldurulmasıyla tercih edilen Bölge Birliği'ne yapılmaktadır. Başvurular internetten yapılmayacaktır ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacak.

Başvurular 10 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak ve 25 Mayıs 2017 tarihinde sonlanacak.

Başvuru merkezleri;

BAŞVURU MERKEZİ ADRESİ TEKİRDAĞ BÖLGE BİRLİĞİ Ertuğrul Mah. İskele Cad. No : 8 59100 TEKİRDAĞ BALIKESİR BÖLGE BİRLİĞİ Kasaplar Mah. Soma Cad. No : 9/1 10100 BALIKESİR SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİ Yahyalar Mah. Ankara Cad.1473.Sok. No : 1 SAKARYA İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ Gazi Bulvarı No : 67 35230 Çankaya/İZMİR KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİ 100.Yıl Mah. Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu 7.Km. No:14 KÜTAHYA ANTALYA BÖLGE BİRLİĞİ Yeşilova Mah. Aspendos Bul. No: 194 Muratpaşa/ANTALYA KONYA BÖLGE BİRLİĞİ Aydınlıkevler Mah.Gazidere Sok. No: 6 42100 Selçuklu/KONYA ANKARA BÖLGE BİRLİĞİ Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 58 06570 Maltepe/ANKARA KAYSERİ BÖLGE BİRLİĞİ Örnekevler Mah.Kocasinan Bul. No:96 38010 Kocasinan/KAYSERİ SİVAS BÖLGE BİRLİĞİ Selçuklu Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bul. No : 45 58010 SİVAS SAMSUN BÖLGE BİRLİĞİ Kale Mah.Cumhuriyet Cad. No :20 55030 İlkadım/SAMSUN TRABZON BÖLGE BİRLİĞİ Sahil Cad.No : 363/A Uzunkum 61040 TRABZON ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ Yunus Emre Mah.Yenişehir Kavşağı No :1 25070 Palandöken/ERZURUM MALATYA BÖLGE BİRLİĞİ İnönü Mah.Çevreyolu Üzeri İstasyon Virajı Mevkii 44080 MALATYA GAZİANTEP BÖLGE BİRLİĞİ Fatih Mah. M.Fevzi Çakmak Bul.32.Sok. No:1 Şehit Kamil/GAZİANTEP MERSİN BÖLGE BİRLİĞİ İhsaniye Mah. GMK Bulvarı No : 171 33070 MERSİN ŞANLIURFA BÖLGE BİRLİĞİ Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bul.No:350 Haliliye/ŞANLIURFA

PERSONEL ALIMI UYGUN POZİSYONLAR

‪‪Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yaptığı personel alımı açıklamasında, personel alınacak olan pozisyonlar da bildirildi. Açıklamaya göre; Kooperatif Görevlisi, Ziraat Mühendisi, ve Müfettiş Yardımcısı alınacak.

BAŞVURU YAPAN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Personel istihdamı Bölgesel olup, başvuruda bulunacak adayların, kendisinin veya ailesinin (bekâr adaylar için anne/baba, evli adaylar için eşin ikametgâhı kabul edilmektedir) son 6 aydır, tercih edecekleri Bölge Birliğine bağlı illerden (Tablo III’de belirtilmiştir) birinde ikamet ettiğini ibraz etmesi gerekmektedir.

Lisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS (Lisans) sınavına girmiş ve KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca adayların, Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmektedir.

Önlisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS (Önlisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca Tablo-I’de belirtilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Ziraat Mühendisleri adaylardan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlar Bölüm ve KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir.