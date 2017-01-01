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2017 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS, bu yıl da yapılacak olan sınavlarla tamamlanacak ve adaylar aldıkları puana göre kamu personeli olma şansı yakalayacak. Peki 2017 KPSS ne zaman yapılacak?

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:02:14 Güncelleme: 11:04:56

Milyonlarca memur adayının katılım sağlayacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS), bu yıl da yapılacak olan sınavlarla tamamlanacak ve adaylar aldıkları puana göre kamu personeli olma şansı yakalayacak. Peki 2017 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? (2017)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nın, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sınavı, 21 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak ve adaylar kamu personeli olabilmek için zorlu sorulara doğru cevap vermeye çalışacak.

Öte yandan KPSS Alan Bilgisi Sınavı ise 28 Mayıs 2017 tarihinde ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacak. KPSS sonuçları ise 16 Haziran ve 4 Ağustos tarihlerinde açıklanacak ve bu aşamadan sonra adaylar aldıkları puana göre memur olma şansını yakalayacak.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? (SINAV GİRİŞ BELGESİ)

KPSS'ye katılım sağlayacak olan adayların sınava girecekleri merkezleri gösteren belge olan sınav giriş belgesinin kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor. Zira, adayların sınavdan önce sınava girecekleri yeri tespit etmesi için ÖSYM kolaylık sağlıyor ve genelde sınava 1 hafta kala sınav giriş belgesini açıklıyor.

Sınava katılım sağlayacak olan adayların, sınav giriş belgesini edinmek için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor. Ardından sol menüde yer alan seçeneklerden KPSS için sınav giriş belgesi edinebilecekler.

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