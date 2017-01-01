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2017 TEOG sonuçları
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2017 TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı TEOG sınavında öğrenciler sorulara doğru yanıt vermek için çabaladı. Peki 2017 TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:03:55 Güncelleme: 15:07:55

26-27 Nisan tarihlerinde binlerce ortaokul 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen TEOG sınavlarında öğrenciler zorlu sorulara doğru yanıt vermek için ter döktü. Peki 2017 TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?

TEOG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden sınava katılan öğrenciler heyecanla sınavlardan aldığı puanın açıklanmasını bekliyor. Zira aldıkları puan, lise yerleşimi için oldukça önemli. Çünkü TEOG sınavından elde edilen puanlar öğrencilerin istedikleri lisede okuması için gerekli olan tek faktör.

MEB takviminde yer alan bilgiye göre ise sonuçların Haziran ayı içerisinde açıklanacağı görülüyor. Öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından aldıkları puana göre uygun olan liselere tercih yapacak ve ardından tercih sonuçlarını bekleyecek.

TEOG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TEOG sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan EBA sistemi üzerinden öğrencilere duyurulmaktadır. Aynı zamanda sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı yine bu platform üzerinden öğrencilere duyurulmuştu.

EBA sistemine giriş yapmak için öğrencilerin sahip olduğu EBA şifreleri ve okul bilgileri yeterli oluyor. Oldukça kolay bir arayüzü bulunan EBA'da öğrenciler rahatlıkla TEOG sınav sonuçlarına erişebilir.

TEOG SORU VE CEVAPLARI 27 NİSAN'DA ERİŞİME AÇILMIŞTI

Öğrencilerin TEOG dahilinde katılım sağladığı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden sınava girmiş ve sonuçları beklemeye başlamıştı.

Sınavların tamamlanmasının ardından 27 Nisan 14:00'da MEB, EBA üzerinden öğrencilere TEOG soru ve cevaplarını erişime açmıştı.

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