'Islak imza kumpası' davasında Başbuğ'un müdahillik talebi kabul edildi

Ergenekon davasında delil kabul edilen,"İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde Dursun Çiçek'in ‘ıslak imzası bulunduğu' öne sürülerek ‘kumpas' kurulduğu iddiasıyla, 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

BAŞBUĞ'UN MÜDAHİLLİK TALEBİ KABUL EDİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Duruşmada emekli albay, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, avukatı İrem Çiçek ile İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer de hazır bulundu.

Avukat İlkay Sezer, müvekkili İlker Başbuğ hakkında hazırlanan 39 sayfalık iddianamede, bu davanın konusu olan "irtica ile mücadele eylem belgesinin" anlatıldığını ve müvekkilinin 26 ay tutuklu kaldığını belirterek, mahkemenin geçen duruşmada verdiği kararından dönerek, Başbuğ'un davaya müdahil olarak katılmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından İlker Başbuğ'un davaya müdahil olarak katılma talebinin kabulüne karar verdi.

MAHKEME BAŞKANI İLE CHP'Lİ VEKİL ARASINDA DİYALOG

Duruşma devam ettiği sırada CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Özgür Özel, Aykut Erdoğdu, Ali Şeker ve Mahmut Tanal, duruşma salonunda geldi. Mahkeme Başkanı Hulusi Pur, duruşma salonunda ayakta izleyici kabul etmediğini, oturacak yer olmadığı için milletvekillerinin salondan dışarı çıkmalarını istedi. Bunun üzerine Dursun Çiçek de oturduğu yerden kalkarak milletvekilleriyle salondan çıktı. Salonda kalan Mahmut Tanal ise "Burası otobüs, minibüs değil Sayın Başkan. Burası mahkeme salonu. Ben ayakta da olsa duruşmayı izlemek istiyorum" dedi. Başkan Hulusi Pur, "Aynı zamanda avukatsın Sayın Tanal, CMK açık" diye yanit verdi. "Sayın Başkan CMK, ayakta duruşma izlenmez demiyor" şeklinde konuşan Tanal da duruşma salonunu terk etti.

5 SANIK TUTUKLU

İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 18 sanıklı davanın ilk duruşmasında, sorguları tamamlanan, Adli Tıp Kurumu eski Başkanı Haluk İnce, birlikte görev yaptığı Eyüp Kanderim, Gürol Berber, H. Mehmet Akın ve dönemin Jandarma Kriminal Başkanlığı yöneticisi Albay Salih Sala'nın ise delil durumu, silahlı terör örgütü üyesi olduklarına ilişkin haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

10 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda görevli İsmail Çakır, Lokman Başer, Ahmet Bülent Özata, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında görevli Özlem Karslı, Kemal Çakır, Nazmiye Aktaş, Ali Arabacı, İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarı'nda görevli Hakan Kaymak, İbrahim Savaş Uğurlu, Ahmet Mesut Mudu, mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.