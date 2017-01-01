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Özgür Özel'den 'eşbaşkanlık' iddiasına yanıt

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Selin Sayek Böke ile ABD Büyükelçisiyle görüştüğü iddialarına ilişkin, "O haberi yapan gazeteyle hukuk önünde hesaplaşacağız. Değil, ABD Büyükelçisiyle toplantı yapmak, el sıkışmam varsa ispatlasınlar" dedi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:35:26 Güncelleme: 16:32:15 İHA

CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, MİT Tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sona erdi.

İHA'nın haberine göre; Sanıklar Enis Berberoğlu ve Erdem Gül'ün avukatlarıyla birlikte hazır bulunduğu duruşmaya, şikayetçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müşteşarlığı avukatları da katıldı. Mahkeme heyeti, dosyaya giren HTS kayıtlarını inceleyip savunma hazırlamaları için sanık avukatlarına süre verdi. Duruşma 24 Mayıs 2017'ye ertelendi.

"O MANŞET İÇİN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Duruşma sonrası açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekili Özgür Özel, bir gazetecinin, "Bir gazetenin sizle Selin Sayek Böke'nin ABD Büyükelçisiyle görüştüğü ve eşbaşkanlığın gündeme geldiği iddiası var. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?" sorusunu yanıtladı.

Haberi yapan gazete ve gazeteci ile mahkemede hesaplaşacağını söyleyen Özel, "Bir Amerikan Büyükelçisiyle değil toplantı yapmak, oturmam görüşmem el sıkışmam söz konusuysa bunu ispat edecekler. İspat etmezlerse bunun bedelini ödeyecekler. Böyle bir görüşme hiçbir zaman olmadı. Böyle operasyonel haberi yaptıkları işçin onlarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

"BÖKE PARTİMİZE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK"

Özel, Selin Sayek Böke'nin istifasına ilişkin ise "Dün yaptığımız parti meclisi toplantısında da hem kendisi hem de arkadaşlarımız değerlendirdi. CHP milletvekilidir, parti meclisi üyesidir. Kendisine sayın genel başkanımız tarafından verilmişi olan görevi süresi içinde başarıyla yapmış, kendi takdirinde olmak üzere ve sayın genel başkanla görüşerek görevden affını istemiştir. Kendisi milletvekili gurubumuzun bir üyesi olarak partimize katkı vermeye, devam edecek. Birilerinin istediği gibi CHP'de bir kavga tartışma ortamı değil tam tersine bir birlik ve beraberliğin pekiştiği bir toplantıyı geride bırakmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanık erdem Gül ise "Mahkeme daha önce mütalaa vermişti ve cezasını istemişti. Bugünkü tartışmalarda anlaşıldı ki dosyaya yeni deliller girmiş. Bu tartışmalar nedeniyle duruşma 24 Mayıs'a ertelendi" ifadelerini kullandı.

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